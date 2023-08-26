السبت 26 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

الأفوكادو والموز لترطيب الشعر الجاف وتغذيته

ترطيب الشعر الجاف،
ترطيب الشعر الجاف، فيتو

الشعر الجاف يتعرض لمشاكل التقصف والهيشان سريعًا مايدفع الفتيات للاهتمام بترطيبه دائمًا للحفاظ عليه من المشكلات التي تؤثر في مظهره.

والشعر الجاف يحتاج عناية فائقة لتجنب ظهور أي مشكلات به، لذا يجب أن تحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر وترطبه.

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف وتغذيته.

المكونات:

ثمرة موز

ثمرة أفوكادو

ملعقة زيت لوز حلو

الطريقة:

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس سهل الفرد.
  • نفرد القناع على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
  • نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
الأفوكادو والموز لترطيب الشعر الجاف، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

 

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

 

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