اصبغي شعرك في البيت بأقل تكاليف والنتيجة مبهرة

اصبغي شعرك في البيت، وبأقل تكاليف، من خلال استخدام مواد طبيعية موجودة في مطبخك، يمكنها أن تجعل لون شعرك مبهرا ولافتا للنظر، مع الحفاظ على نعومة وترطيب شعرك، لأنها كلها مواد طبيعية تمنح سعرك المزيد من الترطيب بعكس الصبغات الكيميائية التي تدمر بصيلات الشعر.

وقد يكون العيب الوحيد للصبغات الطبيعية، أن تأثيراتها ليست دائمة، وسيحتاج شعرك إلى استخدامها بشكل منتظم للحفاظ على اللون، لكنها صبغات خالية من أي كيماويات، وطبيعية وآمنة لاستخدامها على الشعر وفروة الرأس.

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صبغات للشعر من الطبيعة

صبغات الشعر الطبيعية

ونستعرض من خلال السطور التالية، صبغات الطبيعية من مطبخك.

قشر البصل:

قشر البصل مصدر غني بمادة الكيرسيتين التي تمنح الشعر لونًا أصفر طبيعيًا، قد تساعد خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات أيضًا في تحسين مشاكل فروة الرأس وعلاج تساقط الشعر.

البابونج:

يعتبر البابونج مكونًا نباتيًا شهيرًا لصبغ الشعر. يعطي الشعر صبغة صفراء ويحسن انعكاس الضوء وتألقه في الشعر.

الحناء:

الحناء عنصر شائع في صبغات الشعر الطبيعية. يحتوي على عامل تلوين غير مؤكسد، يسمى لاوسون يعطي الشعر لونًا برتقاليًا محمرًا. غالبًا ما يتم مزجه مع مكونات أخرى لمنح الشعر ظلًا أغمق (مثل البني أو الأسود).

النيلة:

النيلة من المواد الطبيعية الشهيرة، التي تعطي للسعر ضيا ازرق مميز، وغالبًا ما يقترن بالحناء لجعل الشعر أسودًا أو بنيًا داكنًا.

البنجر:

يحتوي البنجر على أصباغ نشطة بيولوجيًا تسمى بيتالين، والتي تلعب دورًا في تلوين الطعام، ويمكن استخدام مسحوق البنجر، لتلوين الشعر بشكل طبيعي دون أي ضرر.

الجزر:

يستخدم الجزر لعلاج تساقط الشعر وجعل الشعر أقوى وأكثر لمعانًا وسمكًا، كما انه مصدر غني بفيتامين أ الذي قد يساعد في تحسين تصبغ الشعر، كما أنه يمكنك استخدام الجزر لمنح الشعر لونًا برتقاليًا فاتحًا.

القهوة:

تضاف القهوة إلى الأصباغ الطبيعية لجعل الشعر بنيًا، ويمكن استخدامها لجعل الشعر بني محمر أو أسود بني.

الشاي:

استخدمي الشاي كملون للشعر، لتفتيح أو تغميق الشعر، فقد يساعد الشاي الأسود في تغميق الشعر، بينما يمكن للشاي الأخضر تفتيح الشعر. يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من مادة الكاتشين المعروفة بخصائصها المؤكسدة، كما يعطي الشعر صبغة صفراء.

صودا الخبز:

يمكنك استخدام صودا الخبز أو معجون الأسنان الذي يحتوي على صودا الخبز في تفتيح الشعر.

القرفة:

غالبًا ما تستخدم القرفة كعامل لتفتيح البشرة، إلى جانب أن القرفة تحتوي على فيتامينات (أ) و(ج) التي يمكن استخدامها كعوامل تفتيح.

صبغات الشعر

الليمون:

يحتوي عصير الليمون على فيتامين سي الذي يعمل كمبيض طبيعي للشعر عن طريق تقليل صبغة الميلانين الموجودة بالجسم. كما أن تعريض شعرك للشمس بعد وضع عصير الليمون يسرع من تفتيح الشعر.