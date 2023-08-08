حافظى على جمال شعرك بهذه المكونات

جمال الشعر من جمال صاحبته، وتهتم الفتيات كثيرا بالعناية. بالشعر من خلال كريمات العناية بالشعر وحمامات الكريم والزيت.

والخطوات الصحيحة للعناية بالشعر، هى أفضل وسيلة للحفاظ على الشعر وجماله بدلا من وسائل الفرد الكيميائية.

وصفة طبيعية تزيد من جمال الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتغذية الشعر وزيادة طوله سريعا.

المكونات:-

ربع كوب زيت زيتون بكر

5 أعواد قرنفل

الطريقة:-

ننقع القرنفل فى زيت الزيتون ونغطى الكوب ونتركه ليلة كاملة فى مكان مظلم.

ثم نأخذ من الزيت وندهن به فروة الرأس.

نترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين، ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو المناسب لنوع الشعر.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وزيت الزيتون يعمل على تغذية الشعر وتنعيمه وعلاج التقصف والتساقط.

أما القرنفل ينشط الدورة الدموية للشعر، ويزيد من طول الشعر بشكل سريع.

زيادة طول الشعر، فيتو

زيوت طبيعية تستخدميها لتغذية شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

نصائح غذائية لجمال شعرك

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.