الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

حافظى على جمال شعرك بهذه المكونات

زيادة طول الشعر،
زيادة طول الشعر، فيتو

جمال الشعر من جمال صاحبته، وتهتم الفتيات كثيرا بالعناية. بالشعر من خلال كريمات العناية بالشعر وحمامات الكريم والزيت.

والخطوات الصحيحة للعناية بالشعر، هى أفضل وسيلة للحفاظ على الشعر وجماله بدلا من وسائل الفرد الكيميائية.

وصفة طبيعية تزيد من جمال الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتغذية الشعر وزيادة طوله سريعا.

المكونات:-

ربع كوب زيت زيتون بكر

5 أعواد قرنفل

الطريقة:-

  • ننقع القرنفل فى زيت الزيتون ونغطى الكوب ونتركه ليلة كاملة فى مكان مظلم.
  • ثم نأخذ من الزيت وندهن به فروة الرأس.
  • نترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين، ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو المناسب لنوع الشعر.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • وزيت الزيتون يعمل على تغذية الشعر وتنعيمه وعلاج التقصف والتساقط.
  • أما القرنفل ينشط الدورة الدموية للشعر، ويزيد من طول الشعر بشكل سريع.
زيادة طول الشعر، فيتو

زيوت طبيعية تستخدميها لتغذية شعرك 

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

Advertisements

-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

txt

تخلصي من تساقط الشعر بالبيض وزيت الزيتون

txt

أطعمة تناوليها بانتظام لتقوية شعرك وحمايته من التساقط والتقصف

نصائح غذائية لجمال شعرك

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

زيادة طول الشعر جمال الشعر تغذية الشعر زيت الزيتون دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

8 زيوت طبيعية تجعل شعرك ناعما ولامعا

فوائد الحرنكش، يحافظ على صحة شعرك وعينيك وجهازك الهضمي

روتين العناية بجمال شعرك من الطبيعة قبل العيد

الأكثر قراءة

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي بعد غلق باب القيد الأولي للدوري

رغم حسم الصفقة، سبب تأخر الأهلي في إعلان اسم المهاجم الأجنبي الجديد

نجم الزمالك منتقدا مرتضى منصور: شيكا خط أحمر

الداخلية تضبط 995037 عبوة سجائر مخبأة لرفع سعرها

توقعات تنسيق الجامعات 2023، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان، والعلاج الطبيعي 89.5%

مستقبل الكوميديا في خطر، نجوم مسرح مصر فشلوا في تعويض غياب الكبار

الموسيقيين عن إجراء آمال ماهر عملية جراحية: مش محتاجة تاخد إذن النقابة (فيديو)

تنسيق الكليات، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والمؤشرات الأولية

Advertisements

منوعات

المزيد

نهر يتحول للون الأحمر في جمهورية ألتاي، ما السبب ( فيديو)

ألزهايمر يفجر فضيحة مدوية في أمريكا، طالب يجبر رئيس الجامعة على الاستقالة

انخفاض قياسي في مستويات الجليد بالقارة القطبية الجنوبية

زووم تعيد موظفيها إلى المكاتب لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 8-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

احذر من تسمم الماء في الصيف.. وتعرف على أهم الأعراض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

تفسير رؤية نور في السماء في المنام وعلاقتها بالصلاح وتجنب ارتكاب المعاصى

أصحاب القراءات العشر وحكاياتهم مع القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية