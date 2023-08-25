الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

وصفة طبيعية لترطيب الشعر وتنعيمه

ترطيب الشعر، فيتو
ترطيب الشعر، فيتو

ترطيب الشعر لا يكون من خلال الكريم اليومي أو السيروم أو الزيوت بل من خلال الوصفات الطبيعية التي يجب المواظبة عليها.

والوصفات الطبيعية تعمل على ترميم الشعر بعمق وتعالج جميع مشاكله مثل التساقط والتقصف وغير ذلك الكثير، لذا تحرص الفتيات كثيرا على تطبيقها باستمرار.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر بعمق 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب الشعر بعمق وتنعيمه 

المكونات:-

2 بيضة

3 ملاعق زيت الزيتون

الطريقة:-

  • نخفق البيض جيدا حتى يكون ذات لون واحد.
  • ثم نضيف له زيت الزيتون ونخفق جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
  • ثم نفرد الخليط على الشعر النظيف من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو جيدا، ويفضل أن يكون الشامبو خالى من السولفات.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
ترطيب الشعر، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك 

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

Advertisements

-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

txt

اصبغي شعرك في البيت بأقل تكاليف والنتيجة مبهرة

txt

حافظى على جمال شعرك بهذه المكونات

وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

ترطيب الشعر العناية بالشعر وصفة طبيعية لترطيب الشعر بعمق وتنعيمه جمال الشعر مشاكل الشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

فوائد البيض للشعر، يغذى الشعر ويقويه ويعالج مشاكله

وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر والحفاظ عليه

8 زيوت طبيعية تجعل شعرك ناعما ولامعا

الأكثر قراءة

وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي

بسبب إنتي معفنة، حقيقة التحقيق مع عمر كمال وحمو بيكا

الأرصاد تحذر سكان هذه المدن من رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية

الخطيب يطلب تقريرا عن أزمة لاعب الأهلي

أول تعليق من وزير المالية على انضمام مصر لتجمع البريكس

غموض حول العثور على جثة يفجيني بريجوجين.. كيف تعرف قادة فاجنر على جثة قائدهم ومساعده؟

أول تعليق من الجزائر بعد رفض طلبها للانضمام إلى بريكس (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أمر بضبط وإحضار الساحر البرازيلي رونالدينيو

القمر الأزرق، ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر خلال عقد من الزمان

جنين عمره 40 عاما، آلام في بطن ثمانينية تكشف مفاجأة أذهلت الأطباء

إيسيسكو تطلق مبادرة "اقرأوه لتفهموه" ردا على تكرار حرق نسخ المصحف

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحديقة في المنام وعلاقته بالأزمات المالية وكثرة الديون

خريطة افتتاحات المساجد الجديدة في محافظات الجمهورية

الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة الظهر يوم الجمعة والإمام يخطب

المزيد
الجريدة الرسمية