أخبار الفن اليوم.. وزيرة الثقافة تكرم 11 شخصية فنية بافتتاح مهرجان القلعة.. وشيرين عبد الوهاب تفتتح حفلها في السعودية بـ"صبري قليل"

شهدت الساحة الفنية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

انطلق، منذ قليل، حفل النجمة شيرين عبد الوهاب منذ قليل في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الجيمرز وسط استقبال حار من الجمهور.

وصعدت شيرين عبد الوهاب بكل حماس علي المسرح، وافتتحت حفلها الغنائي “صبري قليل ” وسط تصفيق حار من الجمهور.

تألقت الفنانة السورية فايا يونان، منذ قليل، خلال حفلها الذي أقيم في أولى ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31، وذلك بقلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

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قدمت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهودها في نشر الثقافة ودعمها، حيث إن البرتوكول الموقع بين الوزارة والشركة المتحدة أحدث فارقًا كبيرًا في الانتشار والإقبال على أنشطة الوزارة بشكل عام، وليس فقط حفلات الأوبرا بل حفلات الثقافة، خاصةً وأن شبكة تلفزيون الحياة تنقل تلك الحفلات على الهواء مباشرة.

الحلقه الأولى من مسلسل سفاح الجيزة، شهدت الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة كشف ملامح عن حياة السفاح جابر الذي يعيش بهوية أخرى حيث يناديه البعض يوسف.

وتكشف الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة أن جابر يخفي جثة فتاة في “ديب فريزر” وخلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة يتم الكشف عن أن هناك فتاة تدعى زينة (ركين سعد) تتواجد مع جابر في مكان ما دون علم أهلها.

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، 11 شخصية فنية وموسيقية ممن أثروا الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، وذلك في افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31 بقلعة صلاح الدين الايوبي.

أعلن المؤلف إيهاب بليبل عن وفاة والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي علي موقع “فيس بوك”ـ وقال إيهاب بليبل:"والدي في ذمة الله.

ومن ناحية أخري تعاون المؤلف إيهاب بليبل مع محمد هنيدي في فيلم مرعي البريمو والذي يعرض حاليا في صالات العرض.

لق المخرج عمر عبد العزيز على ظاهرة أبناء النجوم في الوسط الفني.

وقال عمر عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج بالخط العريض: أنا دايما أقول إنه لا وساطة في الفن أو الكرة، دنيا سمير غانم ممثلة هايلة، وكريم محمود عبد العزيز اكتشافي".