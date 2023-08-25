فايا يونان تطرب جمهور مهرجان القلعة بـ"يا ليته يعلم" وروائع الزمن الجميل (صور)

تألقت الفنانة السورية فايا يونان، منذ قليل، خلال حفلها الذي أقيم في أولى ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31، وذلك بقلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

حفل فايا يونان

وقدمت فايا يونان باقة مميزة من أجمل أغانيها التي يحبها الجمهور ومنها: "يا قاتلي، بيناتنا في بحر، شدي عقلبي لاشيء يبقى، مثل اليوم، موطني، أحب يديك، يا ليته يعلم"، حيث تفاعل معها الجمهور بالتحية والتصفيق.

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وأطربت فايا يونان الحضور بعدد من أغاني الزمن الجميل ومنها: "حبيبي يا اسمراني، ساكن في حي السيدة، بتونس بيك"، وغيرها، فيما اختتمت حفلها بغناء “علي صوتك”.

وزيرة الثقافة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، قد كرموا 11 شخصية فنية وموسيقية ممن أثروا الحياة الفنية في مصر والعالم العربي وذلك في بداية حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

جدير بالذكر أن الدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل.

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وكانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أعلنت في وقت سابق عن الأسعار الجديدة لتذاكر حضور حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، والذى يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وأكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا أنه سيتم بيع تذاكر مهرجان القلعة من خلال أكشاك البيع، والسعر سيكون مرتبطا بسعر دخول القلعة وهو 60 جنيها مع وجود استثناء للأطفال.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى

وتضم دورة هذا العام 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال.

بالإضافة إلى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد احمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.