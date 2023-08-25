عمر عبد العزيز عن ظاهرة أبناء النجوم: مفيش واسطة في الفن (فيديو)

المخرج عمر عبد العزيز، علق المخرج عمر عبد العزيز على ظاهرة أبناء النجوم في الوسط الفني.

وقال عمر عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج بالخط العريض: أنا دايما أقول إنه لا وساطة في الفن أو الكرة، دنيا سمير غانم ممثلة هايلة، وكريم محمود عبد العزيز اكتشافي".

ابنة فاتن حمامة

وأضاف: الدليل أنه لا وساطة في الفن أن ابنة الفنانة الراحلة فاتن حمامة والمخرج الراحل عز الدين ذو الفقار لم تنجح بعد عمل واحد، وبالتالي الجيد هو من يكمل".

Advertisements

برنامج بالخط العريض

برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثامنة مساءً.