عمر عبد العزيز عن ظاهرة أبناء النجوم: مفيش واسطة في الفن (فيديو)
المخرج عمر عبد العزيز، علق المخرج عمر عبد العزيز على ظاهرة أبناء النجوم في الوسط الفني.
وقال عمر عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج بالخط العريض: أنا دايما أقول إنه لا وساطة في الفن أو الكرة، دنيا سمير غانم ممثلة هايلة، وكريم محمود عبد العزيز اكتشافي".
ابنة فاتن حمامة
وأضاف: الدليل أنه لا وساطة في الفن أن ابنة الفنانة الراحلة فاتن حمامة والمخرج الراحل عز الدين ذو الفقار لم تنجح بعد عمل واحد، وبالتالي الجيد هو من يكمل".
برنامج بالخط العريض
برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثامنة مساءً.
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