الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

عمر عبد العزيز عن ظاهرة أبناء النجوم: مفيش واسطة في الفن (فيديو)

المخرج عمر عبد العزيز،
المخرج عمر عبد العزيز، فيتو

 

المخرج عمر عبد العزيز، علق المخرج عمر عبد العزيز على ظاهرة أبناء النجوم في الوسط الفني.

 

وقال عمر عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج بالخط العريض: أنا دايما أقول إنه لا وساطة في الفن أو الكرة، دنيا سمير غانم ممثلة هايلة، وكريم محمود عبد العزيز اكتشافي".

ابنة فاتن حمامة

 

وأضاف: الدليل أنه لا وساطة في الفن أن ابنة الفنانة الراحلة فاتن حمامة والمخرج الراحل عز الدين ذو الفقار لم تنجح بعد عمل واحد، وبالتالي الجيد هو من يكمل".

Advertisements

 

برنامج بالخط العريض

برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

عمر عبد العزيز المخرج عمر عبد العزيز الإعلامية إيمان أبو طالب الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

عمر عبد العزيز يوجه رسالة قوية لـ محمد هنيدي وأحمد حلمي ومكي (فيديو)

الأكثر قراءة

أغلى علبة بـ1950 جنيهًا في المناطق الشعبية، قائمة أسعار حلوي المولد النبوي 2023

تصعيد خطير من لاعبات منتخب إسبانيا لكرة القدم ضد رئيس الاتحاد بسبب قبلة التتويج

النصر السعودي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى ريفر بليت الأرجنتيني

بعد استبعادهم من معسكر تركيا، هل يستغني بيراميدز عن هذا الثلاثي؟

حسين لبيب يوجه رسالة لفريق يد الزمالك بعد التأهل لنهائي البطولة العربية

نظر دعوى بطلان عمومية النادى الأهلي الأخيرة غدا

الجنيه ينجح في تكبيل حركة سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي

الفيدرالي الأمريكي: التضخم لا يزال مرتفعا ورفع أسعار الفائدة مرة أخرى وارد

Advertisements

منوعات

المزيد

انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فاخرة في بريطانيا

120 سبيكة ذهبية، تسليم كنز من سويسرا للصليب الأحمر

9.5 طن كوكايين، تفاصيل أكبر عملية تهريب مخدرات في إسبانيا

دراسة جديدة تكشف عن سر تقلص أعداد الفراشات في أوروبا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 25/8/2023

الجنيه ينجح في تكبيل حركة سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي

الأوراق المطلوبة لقيد المحامين في الجدول الابتدائي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قنبلة زجاجة الخمر، أسرار عملية تفجير طائرة قائد فاجنر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم مرة وردت كلمة الحظ في القرآن الكريم ومن هو صاحب الحظ العظيم

تفسير رؤية زواج الأم في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

58 دعاء من القرآن الكريم نافعة للمسلم في كل شيء

المزيد
الجريدة الرسمية