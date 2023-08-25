وفاة والد إيهاب بليبل مؤلف فيلم محمد هنيدي الجديد

أعلن المؤلف إيهاب بليبل عن وفاة والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي علي موقع “فيس بوك”ـ وقال إيهاب بليبل:"والدي في ذمة الله.

ومن ناحية أخري تعاون المؤلف إيهاب بليبل مع محمد هنيدي في فيلم مرعي البريمو والذي يعرض حاليا في صالات العرض.

فيلم مرعي البريمو

وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

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وشارك في بطولة فيلم مرعي البريمو، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

يذكر أن محمد هنيدي، خاض بطولة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل الذي عرض خلال الفترة الماضية في دور العرض السينمائي وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، حيث دارت أحداثه حول دكتور نبيل أخصائي التجميل، الذي يمتلك عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.