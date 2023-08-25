الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

وفاة والد إيهاب بليبل مؤلف فيلم محمد هنيدي الجديد

إيهاب بليبل، فيتو
إيهاب بليبل، فيتو

أعلن المؤلف إيهاب بليبل عن وفاة والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي علي موقع “فيس بوك”ـ وقال إيهاب بليبل:"والدي في ذمة الله.

ومن ناحية أخري تعاون المؤلف إيهاب بليبل مع محمد هنيدي  في فيلم مرعي البريمو والذي يعرض حاليا في صالات العرض.

فيلم مرعي البريمو

وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

Advertisements

وشارك في بطولة فيلم مرعي البريمو، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج  سعيد حامد.

يذكر أن محمد هنيدي، خاض بطولة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل الذي عرض خلال الفترة الماضية في دور العرض السينمائي وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، حيث دارت أحداثه حول دكتور نبيل  أخصائي التجميل، الذي يمتلك عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إيهاب بليبل السيناريست ايها بليبل النؤلف إيهاب بليبل

الأكثر قراءة

القبض على شبكة تجسس إسرائيلية في دولة عربية

قنبلة زجاجة الخمر، أسرار عملية تفجير طائرة قائد فاجنر (فيديو جراف)

كاف ينعش خزينة الأهلي بمبلغ ضخم

بعد استبعادهم من معسكر تركيا، هل يستغني بيراميدز عن هذا الثلاثي؟

بعد زفافهما بـ24 ساعة، وفاة عروسين بسبب السخان الكهربائي في الغربية

البطولة العربية لليد، الزمالك يتفوق على مضر السعودي بالشوط الأول (صور)

سعر الدولار الآن, ارتفاع مؤشر الورقة الخضراء الرئيسي مساء اليوم الجمعة

الجنيه ينجح في تكبيل حركة سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي

Advertisements

منوعات

المزيد

120 سبيكة ذهبية، تسليم كنز من سويسرا للصليب الأحمر

9.5 طن كوكايين، تفاصيل أكبر عملية تهريب مخدرات في إسبانيا

دراسة جديدة تكشف عن سر تقلص أعداد الفراشات في أوروبا

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 25-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 25/8/2023

الجنيه ينجح في تكبيل حركة سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي

الأوراق المطلوبة لقيد المحامين في الجدول الابتدائي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قنبلة زجاجة الخمر، أسرار عملية تفجير طائرة قائد فاجنر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زواج الأم في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

58 دعاء من القرآن الكريم نافعة للمسلم في كل شيء

تعرف على مبطلات الوضوء الصحيحة والمختلف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية