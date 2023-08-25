شيرين عبدالوهاب تفتتح حفلها الغنائي في السعودية بـ"صبري قليل" واستقبال خاص من الجمهور (فيديو)

انطلق، منذ قليل، حفل النجمة شيرين عبد الوهاب منذ قليل في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الجيمرز وسط استقبال حار من الجمهور.

حفل شيرين في السعودية

وصعدت شيرين عبد الوهاب بكل حماس علي المسرح، وافتتحت حفلها الغنائي “صبري قليل ” وسط تصفيق حار من الجمهور.

ومن ناحية أخرى، قالت شيرين أثناء حفلها فى ليلة الدموع: عاوزة أشكر أكتر شخص وقف جنبي وقفة كبيرة أوي.. حبيب قلبي.. المستشار تركي آل الشيخ.

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وعقب أيام طويلة من أزمة لقب صوت مصر ومن الأجدر به أنغام أم شيرين، استغلت المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب وجودها في جدة من خلال حفل ليلة الدموع ووجهت رسالة خاصة لــ أنغام.

وقالت شيرين في الميكروفون على الهواء مباشرة: أحب أشكر أنغام.. شكرًا يا بنت الأصول كتر خيرك.

وأضافت: "عايزة أشكر فنانة العرب أحلام والفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز على مساندتهم ودعمهم الدائم لي في كل الأوقات".

وتألقت المطربة شيرين عبد الوهاب بأجمل أغنياتها في حفل ليلة الدموع المُقام حاليًّا بجدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي.

وقدمت أغنيات “مشاعر والكدابين" والأغنية الشهيرة كده وجرح تاني ومتحاسبنيش.

وفاجأت المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب جمهور ومتابعي حفل ليلة الدموع المقام بجدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي.. الأمر الذي أصاب الحضور بحالة من الفرحة والتفاعل القوي حيث كان مقررًا مشاركة 7 مطربين رجال فقط.