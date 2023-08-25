الجمعة 25 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

بعد شيرين وأسما شريف منير، لماذا تلجأ السيدات لحلق شعر الرأس “زيرو”؟

أسما شريف منير،فيتو
أسما شريف منير،فيتو

تسبب ظهور الفنانة أسما شريف منير في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية بعد حلاقة شعرها بالكامل “ زيرو” في استنكار وتعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح البعض تساؤلات لماذا تلجأ السيدات إلى حلاقة شعر الرأس بالكامل، خاصة وأن الشعر هو تاج المرأة ويبرز جمالها.

وتستعرض “ فيتو” في التقرير التالي أسباب لجوء السيدات إلى حلاقة شعر الرأس بالكامل والدوافع النفسية وراء ذلك.

 

أسباب لجوء عدد من السيدات إلى حلق شعر الرأس بالكامل

كشف الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي عن أسباب لجوء عدد من السيدات إلى حلق شعر الرأس بالكامل، لافتا إلى أن السبب الرئيسي هو وجود اضطراب في الشخصية يسبب إيذاء النفس والجسد والرغبة في تشويه الذات.  

 

وأوضح استشاري الطب النفسي لـ "فيتو" أن سبب لجوء السيدات إلى حلق الشعر "زيرو" نتيجة حدوث تغيير مزاجي حاد تسبب في إحداث تغيير في الشخصية، وارتكاب تصرفات غير لائقة وتحول الشخصية من الحب الشديد للكراهية الشديدة أو العصبية غير المبررة.

 

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وأكد استشاري الطب النفسي أن تعرض السيدة لأي ضغوط عاطفية أو نفسية أو حياتية او تعليمية ولا تستطيع التخلص منها تلجأ إلى تغيير الذات وتشويه النفس لتقليل الضغط النفسي.

 

الشعر تاج المرأة

وأضاف أن الشعر تاج المرأة وما يجعلها تحلق شعرها يكون من أجل الإثبات للآخرين مستوى الجمال والثقة بالنفس، موضحا أنه تصرف يحدث نتيجة التعرض لضغوط.

اسما شريف منير

 

كانت الفنانة أسما شريف منير ظهرت على السجادة الحمراء لمهرجان  القاهرة الدراما في دورته الثانية، بعد حلق شعرها بالكامل، ولم تكن اسما شريف منير السيدة الاولي التي تحلق شعرها بالكامل بل سبقتها الفنانة شيرين من قبل وظهرت أيضا أمام الجمهور بعد حلق شعرها “ زيرو”. 

 

الفنانة شيرين

كانت   أسما شرف منير كشفت حقيقة إصابتها بالاكتئاب خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى قرارها بحلق شعرها بالكامل، وذلك  خلال حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

ونشرت أسما مجموعة صور من إطلالتها أمس الخميس في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، والذي أقيم في مدينة العلمين.

 

وأكدت أسما شريف منير أن قرار حلقها لشعرها بالكامل كان لحظة انفعالية قائلة:"أولًا الحكاية جت بالصدفة جدًا وكان قرارا لحظيا وانفعاليا جدًا ومش ندمانة عليه، تاني حاجة أنا مش بعمل كده عشان اطلع ترند بس كنت عارفة إني هبقي ترند، في فرق كبير بين عايزة، وعارفة علي فكرة الترند ده نقمة مش حاجة حلوة خالص بس مش هدخل في الجدل ده دلوقتي".

 

وأكدت “أسما” أن هذه الخطوة التي اتخذتها ليست بسبب الاكتئاب، قائلة:" أنا الحمد لله كويسة ومبسوطة ومش واخدة الخطوة دي بسبب اكتئاب خالص بالعكس، دي صفحة جديدة حلوة مليانة تفاؤل وقوة وارادة وتحد وجرأة وشجاعة وكل حاجة إيجابية في الكون.

وقالت أسما شريف منير إنها كانت تمر بفترة صعبة بحياتها، متابعة:"أنا فعلًا من فترة كنت بمر بمرحلة صعبة جدًا بس كنت في رحلة بقالي شوية بتعافي منها وبقف علي رجلي من الأول وكان آخرها رحلة دهب، بالعكس ده مش اكتئاب ده مرحلة انتقالية مؤمنة إني هحقق فيها حاجات كتير".

 

وتصدر اسم الإعلامية أسما شريف منير، محركات البحث علي موقع “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك بعد حلاقة شعرها “على الزيرو”، وتداول وقتها الجمهور بعض صورها وفيديوهات أثناء حلاقة الرأس. 

وقررت أسما شريف منير حلق شعرها بالكامل وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا وتسببت في معاناتها مع الغدة.

وقالت “أسما”: “هو قرار مش صح خالص يعني بس أنا حاسة أني ببتدي حاجة جديدة من الأول شعري كان بيقع بطوله لأني عندي الغدة والغدة بتاعتي مش متظبطة وكان شعري بيقع كتل وحاولت أظبطه بكل الطرق وأحساس التعلق بأي شيء بالنسبالي عادي الشعر هيطول مفيش حاجة يعني”.

 

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اسما شريف منير أستشاري الطب النفسي الاكتئاب الدكتور جمال فرويز مهرجان القاهرة للدراما مدينة العلمين الجديدة

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