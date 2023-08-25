بعد حلاقة شعرها على الزيرو، حقيقة غضب شريف منير من ابنته أسما

تصدر اسم الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، مؤشرات البحث علي موقع “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك بعد حلاقة شعرها “على الزيرو”، وتداول وقتها الجمهور بعض صورها وفيديوهات أثناء حلاقة الرأس.

في هذا السياق، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من الحديث عن دخول “أسما” في خلاف مع والدها، بسبب ما فعلته في نفسها، وقص شعرها بشكل مفاجئ، وهو ما جعلها بين مؤيد ومعارض لما فعلته.

وكشف أحد المصادر المقربة لـ “أسما”، حقيقة وقوع خلاف ومشاجرة مع والدها، بعد الأزمات الأخيرة معه، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة، ولم يكن هناك خلاف بينهما.

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وأكد المصدر، أن الفنان شريف منير، علاقته بابنته أسما “طيبة”، وتسير بشكل طبيعي، لكنه لما يتقابل معها للحديث في أمر “حلاقة شعرها”، موضحًا أنه دائمًا يترك الحرية لـ “بناته”.

على الجانب الأخر، قالت “أسما” في الفيديو المنشور عبر حسابها على “انستجرام”: “هو قرار مش صح خالص يعني بس أنا حاسة أني ببتدي حاجة جديدة من الأول شعري كان بيقع بطوله لأني عندي الغدة والغدة بتاعتي مش متظبطه وكان شعري بيقع كتل وحاولت أظبطه بكل الطرق وأحساس التعلق بأي شيء بالنسبالي عادي الشعر هيطول مفيش حاجة يعني”.

وظهرت الفنانة أسما شريف منير على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة الدراما في دورته الثانية المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة.

ويعتبر هذا الظهور الأول للفنانة أسما شريف منير بعد حلق شعرها بالكامل بسبب أزمتها الصحية الأخيرة.

وقررت أسما شريف منير حلق شعرها بالكامل وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا وتسببت في معاناتها مع الغدة.

وقالت “أسما”: “هو قرار مش صح خالص يعني بس أنا حاسة أني ببتدي حاجة جديدة من الأول شعري كان بيقع بطوله لأني عندي الغدة والغدة بتاعتي مش متظبطة وكان شعري بيقع كتل وحاولت أظبطه بكل الطرق وأحساس التعلق بأي شيء بالنسبالي عادي الشعر هيطول مفيش حاجة يعني”.