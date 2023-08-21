خبير اقتصادي: مؤشر الشركات بالبورصة يراوغ الجميع ويستقر بالمنطقة الخضراء

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 متراجعا بمقدار 112.74 نقطة بنسبة هبوط 0.63 % مسجلًا مستوى إغلاق عند 17920.48 نقطة بفضل عمليات جني الأرباح والتصحيح لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع الأمر الذي انعكس سلبًا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه للتخلي عن مستوى الدعم الرئيسي وهو 18000 نقطة.

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مؤشرات، فيتو

حسام عيد: مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يراوغ الجميع ويستقر بالمنطقة الخضراء

يمكن القول إن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 استقر بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم وأغلق مرتفعا بمقدار 33.32 نقطة بنسبة صعود 0.92% مسجلًا مستوى إغلاق عند 3674.77 نقطة، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية، متجهًا بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3700 نقطة

ختام حركة تداولات اليوم الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، حيث هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63 % عند 17.920.48 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92 % عند مستوى 3674.77 نقطة.

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كما أن حركة المؤشرات مادامت أعلى مستوى الـ 17850 نقطة فإننا في اتجاه عرضي على الرسم البياني وأن أولى مظاهر التحرك باتجاه صاعد هو الوصول للمستوى 17920 نقطة مرة أخرى ، كما أن ما حدث فى سهم التجاري الدولي وتلامسه عند المستوى 52 نقطة، هو من الأسباب الرئيسية لسير اتجاه المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية خلال حركة التداولات اليوم الاثنين بمنتصف التعاملات.