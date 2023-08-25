خبير أسواق مال: أحمد الشيخ رئيس البورصة الجديد صنايعي وخبرة في القطاع غير المصرفي

توقعات عديدة لخبراء سوق المال المصري بأن تتوجه الاستثمارات والتدفقات إلى سوق المال المصري خلال تلك الفترة والفترة المقبلة ، وخاصة مع حرص الحكومة على طرح مجموعة من الشركات بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى قرار رئيس الوزراء أمس بتولى أحمد الشيخ رئاسة البورصة المصرية بدءا من غدا السبت الموافق 26/8/2023 .

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أحمد سعد، فيتو

قرار تعيين الشيخ جاء فى التوقيت المناسب

وأوضح أحمد سعد، خبير أسواق المال، أن قرار تعيين أحمد عبدالرحمن الشيخ رئيسًا للبورصة المصرية جاء فى التوقيت المناسب، مشيرا إلى أهمية وجود رئيس للبورصة من قلب البورصة وعلى صلة بجميع الأمور المهنية والفنية الخاصة بسوق المال المصرى، حيث إن الشيخ يعتبر صنايعى ذا خبرة بالقطاع غير المصرفي، مشيرا إلى أن الشيخ له خبرة فى السوق تصل إلى 30 عاما من العمل بإدارة البورصة المصرية وعلى علاقة وصلة بشركات السمسرة.

وأضاف: كنا نفتقد وبشدة التواصل مع إدارة البورصة فى العديد من الأمور، ونتمنى خلال الفترة المقبلة ان يشهد سوق المال تواصلا بين جميع الأطراف لتنشيط وإنعاش القدرات التى لم تستغل بعد للبورصة المصرية، وتنشيط عملية التداول والاستثمار ليس على المدى القصير فقط بل على المدى المتوسط والطويل كذلك.

أول تصريحات أحمد الشيخ بعد توليه منصب رئيس البورصة المصرية

في تصريحات خاصة انفردت “فيتو” بها عقب إعلان قرار رئيس الوزراء بتعيينه رئيسا للبورصة المصرية خلفا للدكانى، قال أحمد الشيخ:“ شغلي الشاغل هو النهوض بالبورصة المصرية الفترة المقبلة ونسعى أن يكون سوق المال المصري في الصدارة لمواكبة أسواق المال العالمية، ولن يتحقق هذا إلا بتعاون الجميع في السوق المصري ”.

تولى عدة مناصب رفيعة بالقطاع المالي غير المصرفي

الجدير بالذكر أن " الشيخ "، ترأس عدة مناصب رفيعة منها لجنة تطوير قواعد العمل باتحاد أسواق المال العربية، وتولى عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وعضوية مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، وعضوية لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة بها، وعضوية مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية وعضو لجنة العضويات بها، كما شغل عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وعضوية لجنة إدارة صندوق ضمان التسويات، كما تم الاستعانة بـ"الشيخ" كخبير لدى المحاكم الاقتصادية بموجب قرار وزير العدل رقم 7464 لسنة 2009.

مؤشرات البورصة، فيتو