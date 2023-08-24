الخميس 24 أغسطس 2023
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% عند مستوى 18142 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 22000 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07%  عند مستوى 7603 نقاط.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98%

عند مستوى 3684 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08%  عند مستوى 5420 نقطة. 

 

تداولات جلسة الأربعاء 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.233 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46%  عند مستوى 18133 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54%  عند مستوى 21976 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39%  عند مستوى 7591 نقطة.

كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98%  عند مستوى 3679 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92%  عند مستوى 5413 نقطة. 

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام  تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238 تريليون جنيه.

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وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 18216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 22095 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 7621 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة. 

 

تداولات جلسة الإثنين 

تباينت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% عند 17920 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% عند مستوى 21713 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% عند مستوى 7500 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99%  عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 5400 نقطة.

 

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات الأحد الماضي، بداية تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.221 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% عند 18033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 21800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86%  عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 5400 نقطة.

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