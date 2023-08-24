خبير أسواق مال: البورصة تفوقت على نفسها وتخطت أعلى مستوى لها منذ 2013
بمرور أقل من ساعة على حركة التعاملات بالبورصة المصرية الآن، ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% عند مستوى 18142 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 22000 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% عند مستوى 7603 نقاط، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98%، عند مستوى 3684 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% عند مستوى 5420 نقطة.
سمير رؤوف: المستوى 18400 مقاومة تاريخية لم تأت منذ منتصف العام 2013
ومن جانبه قال سمير رؤوف خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: يمكن القول إن المستوى 18400 مقاومة تاريخية لم تأت منذ منتصف العام 2013، منذ أن كنا عند المستوى 7700، والآن وما يجرى بحركة التداولات وتخطى واختراق حاجز الـ المستوى 18200 هو مؤشر قوى على اقترب الوصول للمستوى التاريخى الذى لم نستطع الوصول إليه منذ العام 2013.
وأضاف رؤوف قائلا: إن حركة المؤشرات مادامت أعلى مستوى الـ 18140 نقطة فإننا فى اتجاه صاعد، وبالنسبة للمؤشر السبعينى فإن المضاربة أفضل والربحية أفضل والمستوى الـ 4000 هو مؤشر على زيادة عمليات المضاربة على المدى القريب.
تداولات جلسة الأربعاء 23/8/2023
تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.233 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 18133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 21976 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 7591 نقطة، كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% عند مستوى 3679 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% عند مستوى 5413 نقطة.
تداولات جلسة الثلاثاء 22/8/2023
واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 18216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 22095 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 7621 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة.
تداولات جلسة الإثنين 21/8/2023
تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% عند 17920 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% عند مستوى 21713 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% عند مستوى 7500 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 5400 نقطة.
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