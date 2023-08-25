الجمعة 25 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

بعد نجاح فيفي عبده في الدايت، نصائح مهمة تساعدك على إنقاص وزنك

إنقاص الوزن، فيتو
إنقاص الوزن، فيتو

صرحت الفنانة فيفي عبده خلال حضورها مهرجان القاهرة الدراما 2023، بأنها تخضع الدايت خلال هذه الأيام لإنقاص الوزن الزائد بعد وعكتها الصحية الأخيرة التى عرضتها للسمنة بسبب أدوية الكورتيزون.

 

والسمنة مرض العصر المنتشر بين الكبار والصغار وللأسف يعتبر بوابة للأمراض المزمنة التى تؤثر على الجسم بشكل خطير، لذا يجب التخلص من السمنة.

 

نصائح مهمة لإنقاص الوزن بشكل صحى

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، إن إنقاص الوزن أمر ضرورى حفاظا على صحة الجسم والعظام، وهناك عدة نصائح تساعد فى إنقاص الوزن، منها:-

 

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  • تقليل كمية الطعام فى الوجبات.
  • تناول اللحوم المسلوقة الخالية من الدهن.
  • الإعتماد على الخضروات والفاكهة الطازجة لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة كما أنها تمنح الشعور بالشبع وترفع معدلات حرق الدهون بالجسم.
  • عدم تناول المخللات والاكلات التى بها ملح زائد لأنها تحبس السوائل بالجسم.
  • الإقلال من النشويات لأنها تزيد الوزن وتحبس السوائل بالجسم.
  • الابتعاد عن الحلوى بجميع انواعها لأن السكريات السبب الرئيسي في الإصابة بالسمنة.
  • يجب تنظيم مواعيد الطعام على مدار اليوم والاهتمام بتناول وجبة الإفطار فى الصباح الباكر.
  • أن تكون وجبة العشاء خفيفة وتكون قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.
  • يجب تجنب المسبكات والمقليات والاكلات الدسمة والوجبات السريعة لأنها غنية بالدهون والسعرات الحرارية
  • يجب أن تحتوى الوجبات الرئيسية على العناصر الغذائية المهمة وتقسيم الوجبة مابين خضروات ولحوم ونشويات بكميات قليلة.
  • الإكثار من تناول الماء على مدار اليوم، كذلك المشروبات الحارقة للدهون للتخلص من الوزن الزائد سريعا.
فيفي عبده، فيتو 

نصائح مهمة تغنينا عن الريجيم

وهناك 10 نصائح تغنينا عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها فى الحفاظ على الوزن، منها:

 

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

 

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

 

-شرب كميات وفيرة من الماء.

 

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.


-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

 

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

 

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

 

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة والأهلي عن تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

 

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

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-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

 

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الفنانة فيفي عبده انقاص الوزن نصائح مهمة لإنقاص الوزن الدايت الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

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