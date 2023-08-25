فيفي عبده تكشف لـ"فيتو" مفاجأة بعد اختفائها وتخلصها من الوزن الزائد (فيديو)

كشفت الفنانة فيفي عبده عن العملية الجراحية التي تعرضت لها مؤخرا وإنقاص وزنها، قائلة:" أنا أصبحت بصحة جيدة في الوقت الحالي بعد فقداني لوزني الزائد.

فيفي عبده تتحدث عن العملية الجراحية التي خضعت لها

وأضافت خلال لقائها مع "فيتو"::" أنا زاد وزني خلال الفترة الماضية، وخضعت لعملية جراحية وبعدها زاد وزني مرة أخرى فكان من اللازم أن أخضع لعملية جديدة، وسبب زيادة وزني هو الكورتيزون والتحاليل الطبية.

وأشارت "فيفي":" استخبيت بعد العملية وعملت دايت إلي أن فقدت وزني ومازلت مستمرة على نظام الدايت حتى الآن.

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كما علقت فيفي عبده على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية والذي أقيم مساء أمس في مدينة العلمين قائلة:" أنا سعيدة للغاية من تكريمي في الدورة الأولي من المهرجان وبالطبع سعيدة للمكرمين في الدورة الثانية مؤكدة أن الجمهور أهم عنصر في تققيم الأعمال الفنية.

جوائز لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة للدراما

وكشف مهرجان القاهرة للدراما عن الفائزين بجوائز لجنة التحكيم للدورة الثانية من المهرجان وجاءت كالتالي: "أفضل مسلسل تحت الوصاية، أفضل مسلسل كوميدي جت سليمة، أفضل ممثل دور أول ماجد الكدواني، أفضل ممثلة دور أول منى زكي، أفضل ممثل دور ثان رشدي الشامي وحمزة العيلي، أفضل ممثلة دور ثان أسماء جلال وسماء إبراهيم، أفضل ممثل صاعد كل من عصام عمر وطه دسوقي وعمر شريف، أفضل ممثلة صاعدة كل من رنا رئيس وسلمى أبو ضيف ونانسي صلاح، أفضل مخرج محمد شاكر خضير، أفضل سيناريو وحوار كل من مريم نعوم وأحمد عاطف فياض، أفضل تصوير بيشوي روزفلت، أفضل مونتاج أحمد حافظ، أفضل ديكور سامر الجمال، أفضل موسيقى تصويرية تامر كروان، أفضل أزياء سامية عبد العزيز، أفضل تتر مسلسل ستهم، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لهالة صدقي".

جوائز الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما

فيما جاءت قائمة الفائزين بجوائز الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما كل من: "أفضل مسلسل جعفر العمدة، أفضل ممثل محمد رمضان، أفضل ممثلة منى زكي، أفضل مخرج محمد سامي، أفضل مؤلف محمد سامي ومهاب طارق، أفضل ممثل صاعد أمير عيد، أفضل ممثل دور ثاني عصام السقا، أفضل ممثلة دور ثاني إيمان العاصي".