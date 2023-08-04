كل ما تريد معرفته عن الريجيم الجاف.. أطباء تغذية يحذرون من خطورته

إنقاص الوزن أصبح من الأمور التى تسببت فى هوس الفتيات للحصول على جسم مثالي ورشيق، وللأسف استحدث بعض الفتيات أنظمة مختلفة من الريجيم لإنقاص الوزن ولكنها غير صحية وأبرزها الريجيم الجاف الذي تسبب في وفاة فتاة فى لبنان وهى روسية الأصل.

ما هو الريجيم الجاف

ويقول الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، إن الله سبحانه وتعالى خلق الطعام حتى يعيش الجسم ويحافظ على صحته وكذلك للمتعة، وبالتالي لا يجوز تحريم ما أحله الله، والريجيم الجاف من الأنظمة الغذائية الغريبة التي انتشرت مؤخرًا وهي تعني الانقطاع عن الطعام والشراب، وللأسف له مخاطر عديدة.

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مخاطر الريجيم الجاف على الصحة

وأضاف حلمى، أن من مخاطر الريجيم الجاف بمعنى دقيق هو تجفيف المواد التي تدخل الجسم، بزعم تجفيف الدهون وإنقاص الوزن وهذا أبعد ما يكون عن إنقاص الوزن الذى يعتمد على الطعام والشراب، وللأسف يؤثر بالسلب في الصحة، حيث يسبب الريجيم الجاف مخاطر عدَّة منها:

يضعف المناعة.

يضعف الجسم بشكل عام.

يسبب الجلطات وتخثر الدم.

يزيد من احتباس السوائل بالجسم نتيجة عدم شرب الماء.

يؤثر على نضارة البشرة ومرونة الجلد.

يسبب تساقط الشعر.

لا يوجد صيام دائم لإنقاص الوزن

وتابع، أنه لا يوجد صيام دائم لإنقاص الوزن فالصيام المتقطع لإنقاص الوزن، يجب على الشخص الذي يريد إنقاص وزنه تناول الطعام والماء في أوقات محددة، وحتى الصيام الديني الذي يصوم مع المسلمين والمسيحيين لا يمنع الطعام بشكل نهائي بل عند المسلمين يجب الإفطار بعد 16 ساعة من الصيام، وكذلك لدى المسيحيين وذلك لأهمية الطعام للجسم، حيث يمد الطعام الجسم بجرعات مهمة من العناصر الغذائية ما يحافظ على الصحة.

وأوضح الدكتور محمد حلمي أنه لا يجوز اتباع هذه الأنظمة الغذائية الغريبة التي تهدد الصحة وعدم الانصياع وراء التريند ومل ما هو غريب لأن ذلك يدمر الصحة، حيث سمعنا مؤخرًا عن أنظمة ريجيم غريبة وللأسف تتبعها بعض الفتيات دون الوعي بمدى مخاطرها.

الريجيم الجاف، فيتو

أفضل طرق لإنقاص الوزن

وأضاف حلمي، أن أفضل طريقة لإنقاص الوزن هي أن يتم تنظيم مواعيد الوجبات الرئيسية واتباع نظام غذائي صحي يتم خلاله تناول جميع العناصر الغذائية ولكن بكميات قليلة مع زيادة المجهود البدني وشرب الماء الوفير على مدار اليوم.

الريجيم الجاف يهدد الصحة

ومن ناحيتها تقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن الريجيم الجاف الذى يعتمد على عدم تناول الطعام والشراب ما هو إلا وسيلة للانتحار ليس أكثر فلا يوجد نظام غذائي لإنقاص الوزن الزائد يعتمد على الإنقطاع التام عن الطعام والشراب، فالجسم يجتاح يوميا حصص محددة من العناصر الغذائية والماء حتى يعمل بأعلى كفاءة ويقوم كل عضو من أعضاء الجسم بمهامه على أكمل وجه وإلا ستضعف هذه الأعضاء حتى تتلف.

مخاطر الإمتناع عن شرب الماء

وأضافت منى، أن الماء حياة والامتناع عنه يزيد الزوجة بالدم ويقلل نسبة السوائل بالجسم ويعطل عمل الكلى فى طرد السموم ويسبب عسر الهضم وبالتالي تتراكم السموم بالجسم، وتزداد فرص الإصابة بالسرطان والجلطات وتتلف الكلى أيضا، لذا يجب تناول الماء الوفير يوميا على مدار اليوم وعدم إهمال ذلك.

وتابعت، أن الماء لا يمكن تعويضها بالعصائر كما يظن البعض وكذلك الطعام، فالعصير سوائل ولكنه محمل بالسكريات وقليل القيمة الغذائية لأن القيمة الغذائية توجد فى الفاكهة نفسها وهى سليمة وليست العصير، لذا يجب تناول الفاكهة على حالتها، والاهتمام بشرب الماء وعدم الإستغناء عن ذلك ابدا حفاظا على الصحة.

النظام الغذائي السليم هو الأفضل فى إنقاص الوزن

وأوضحت الدكتورة منى أيمن أنه لا يجوز الانصياغ وراء مثل هذه الأنظمة الغذائية الخطيرة التى تهدد الصحة، واتباع الأنظمة الغذائية الصحية التى تساعد فى إنقاص الوزن دون أن تضعفه وتساعد فى زيادة نشاطه وليس قلته، مشيرة إلى أن الدايت أسلوب حياة وليست مجرد نظام لفترة محددة، حفاظا على الجسم من الزيادة وتجنب حدوث أى زيادة فى الوزن.

العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم يوميا

وقالت خبيرة التغذية، أن الجسم كي يحافظ على صحته يحب أن يحصل على البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية والسعرات الحرارية والقليل من الدهون حتى تعمل الأجهزة والعضلات باعلى كفاءة وكذلك حفاظا على صحة القلب والمخ والكلى والكبد.

وكانت الفتاة الروسية وتدعي سامسونوفا تتبع نظام غذائي نباتي لمدة تصل الي عشر سنوات يتكون من الفاكهة الخام لم تشرب الماء طوال فترة العشر سنوات.

واعتمدت سامسونوفا في نظامها الغذائي علي عصائر الفاكهة، وأحيانا تتبع الصيام الجاف وتمتنع عن تناول الطعام والشراب لأيام متتالية إلى أن توفيت بسبب الجوع والإرهاق.