ريمونتادا أحمد سعد.. كيف وضعت الزيجة الرابعة المطرب المثير للجدل في المقدمة؟

أحمد سعد، لفت صوت أحمد سعد الأنظار منذ انطلاقته الأولى.. خامة صوتية متميزة غير شائعة تحمل من الإحساس والشجن ما يجعلها تتصدر ساحة الغناء المصري والعربي بأريحية، ولكن هذا لم يتحقق بل لم يصل أحمد سعد إلى أي نجاح كان متوقعا له واختفى في فترة وبهت اسمه وخفت بريقه حتى عاد من جديد ليتصدر ساحة الفن ولكن بمشكلاته الشخصية.

ومؤخرًا عاد أحمد سعد في صورة مغايرة وكأنه قد فعل بلغة كرة القدم “ريمونتادا” جعلته في صدارة المشهد الفني المصري والعربي، وأصبحت كل أغنية يقدمها تحقق نجاحًا أكثر من تلك التي كانت قبلها ويتحول إلى تريند بفضل أغنياته وصار مطلوبًا في الحفلات والأفراح وحتى في غناء أغاني تترات الأفلام والمسلسلات فضلًا عن الأغاني التي يقدمها بعيدًا عن كل ما سبق، وتزداد التساؤلات “ماذا حدث لأحمد سعد لكي تبتسم له الحياة وتفتح له الشهرة أبوابها؟”، هل حولت عصا سحرية حياته رأسًا عن عقب أم أن “جنية” ظهرت له وتمنى كل الأمنيات فحققتها له؟، نستعرض التفاصيل في السطور القادمة.

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بدايات أحمد سعد

جاء اكتشاف أحمد سعد علي سيد قناوي الشهير بأحمد سعد على يد المنتج محسن جابر وفقًا لتصريحات إعلامية أطلقها محسن جابر، حيث كلف جابر الموسيقار صلاح الشرنوبي باكتشاف أصوات جديدة، وكان من بينهم أحمد سعد ولكن لم يقدما الكثير وسرعان ما تم الانفصال الفني.

أول ألبومات أحمد سعد الغنائية كان “أشكي لمين” عام ٢٠٠٣، ولقد ضم ٨ أغان، وبرع أحمد سعد في غناء تترات الأعمال الفنية، وحقق نجاحًا لافتًا في هذه “المنطقة"، وواصل تقديم مجموعة من الأغاني المنفردة حتى عام 2007 حينما صدر له الألبوم الثاني له بعنوان "وحشتني عيونك"، وضم الألبوم ١٢ أغنية، وبالرغم من جودة الأغنيات وتميزها إلا أن أحمد سعد لم يصل إلى الشهرة المطلوبة ولم تحقق الأغاني نجاحًا كبيرًا.

تجربة التمثيل

وخلال مشواره الفني حرص أحمد سعد أن يخوض تجربة التمثيل حيث شارك في مسلسل إحنا الطلبة عام ٢٠١١ والمسلسل كان من ﺇﺧﺮاﺝ أيمن مكرم وﺗﺄﻟﻴﻒ قدري التوني وسيناريو وحوار أحمد عيسى وشاركه في البطولة محمد نجاتي وأحمد فلوكس وريم البارودي ودنيا عبدالعزيز ومحمد رمضان وشريف حلمي.

كما شارك أيضًا في فيلم على وضعك عام ٢٠١٧ والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ سارة وفيق وﺗﺄﻟﻴﻒ سيد السبكي وبطولة أحمد سعد ومصطفى أبو سريع ونسرين أمين ورانيا الملاح ولطفي لبيب وحسن عبدالفتاح، ولم يحقق أحمد سعد النجاح المتوقع أيضًا في تجربة التمثيل، ولكنه نجح في تقديم عدد من أغنيات الأفلام والمسلسلات مثل أغنية فيلم الشبح.

حياته الشخصية

وظلت الحياة الشخصية لأحمد سعد جانبًا خفيًا لا يعلم عنه الإعلام إلا القدر القليل، خاصة في حالة زيجته الأولى فقد كان الفنان أحمد سعد متزوجًا للمرة الأولى من زوجته لبنى بيومى أم أولاده أحمد وجودى، ولكن هذه الزيجة لم تستمر ووقع الطلاق بينهما 3 مرات متتالية، ومع ذلك حاول الثنائى الحفاظ على شكل جيد للعلاقة من أجل أبنائهما.

وبعد ذلك كان أحمد سعد على موعد مع زيجته الثانية من الفنانة ريم البارودي، وهو الزواج الذي تم واستمر لمدة 6 أيام ثم حدث الانفصال بينهما بعد علاقة ليست بقصيرة، ثم جاءت الزيجة الثالثة والتي تحولت فيها حياة أحمد سعد إلى قصة على “المشاع” وأصبح الجميع يتحدث عنه وعن حياته الشخصية وتحول اسمه إلى تريند في عالم برامج الفضائح وبهت بريق أحمد سعد المغني والممثل وكانت هذه الزيجة من الفنانة سمية الخشاب.

الزواج من سمية الخشاب

تزوج الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب عام 2017 ولقد صاحبت أنباء زيجتهما الكثير من الاتهامات والأزمات مع الفنانة ريم البارودي الزوجة السابقة لأحمد سعد، وبالرغم من هذا استمر هذا الزواج لمدة عامين، وانتهى بالطلاق بعد نشوب خلافات بينهما وتوجيه اتهامات متبادلة بين الطرفين، ومع مرور الوقت هدأت الخلافات بينهما حتى أن الفنان أحمد سعد قدم أغنية في مسلسل "موسى" وذلك أثناء مشهد زواج سمية الخشاب من محمد رمضان في المسلسل.

وخلال هذه الفترة لم يقدم أحمد سعد على المستوى الفني ما يجعل الصحف تلتفت له وتتوقف في الحديث عن حياته الشخصية التي طغت عما سواها في هذه الفترة.

الزيجة الرابعة من علياء بسيوني

وفي عام ٢٠٢١ تزوج الفنان أحمد سعد من مصممة الأزياء علياء بسيونى، وذلك بعد قصة حب استمرت عام، وكانت علاقتهما قد تم الكشف عنها قبل عقد القران بشهر واحد بعدما ظهر معها في عيد ميلادها الذي أحياه المطرب الشعبي عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، ولقد رزق أحمد سعد بابنتين من زوجته الرابعة وهما عاليا ومريم.

تحول حياة أحمد سعد

وبعد زواج أحمد للمرة الرابعة لاحظ الجمهور أن سعد بدأ سهمه في الصعود بسرعة الصاروخ وفجأة أصبح اسمه تريند فقد حققت أغنية سايرينا يا دنيا من كلمة منة القيعي من فيلم من أجل زيكو نجاحًا كبيرًا خاصة بعد تقديم سعد رقصة خاصة بالأغنية على طريقته على “تيك توك” أتى بعده نجاحات أكثر مثل الدويتو الذي قدمه مع عنبة ودوبل زوكش" وهو "الملوك" ولقد حقق نجاحا كبيرا وصل إلى استخدام الأغنية في مسلسل "Moon Knight" للمخرج محمد دياب.

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وأبدع أحمد سعد في أغنية إعلان لدعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال وهي أغنية "صاحبي يا جدع" ولاقت هذه الأغنية نجاحا وانتشارا كبيرا، ومؤخرًا أطلق أغنية دويتو مع الفنانة روبي وهي أغنية يا ليالي كما أطلق أغنية هلا بيك يا مدلع.

ومع تغير ذوقه في اختيار أغنياته وإطلاق العنان لشخصيته الحقيقية المرحة في الظهور أمام الجمهور تغير كذلك مظهره وطريقة ملابسه، وأصبح أحمد سعد “براند” متحرك يتمتع بذكاء على كافة المستويات بصورة ملحوظة للجميع.

ويبدو أن الزيجة الرابعة في حياة سعد قد حققت له نوعًا من أنواع الاستقرار النفسي الذي انعكس على كل حياته وكان دافعًا للتطور في عمله والتركيز في فنه، وهو ما أكده شقيقه عمرو سعد في تصريحات إعلامية حيث قال "أحمد سعد نجح وبينجح نجاح خطير وخطواته موفقة وتغيير كبير جدًا وبقي يشتغل 24 ساعة ودي أول مرة أدخل كواليس شغله مش بيبطل تليفونات وترتيبات بس للأمانة مراته مدام علياء هي جزء كبير من نجاحه واستقراره الفترة الأخيرة".

وأكد أحمد سعد بنفسه هذا الأمر في تصريحات صحفية حيث قال إن زوجته علياء البسيوني سبب نجاحاته الأخيرة ويعود الفضل فيها إليها، وأشار إلى أنها السبب الرئيسي وراء النجاح الذي حققه في الفترة الأخيرة، وتصدر بسببه تريند مصر والوطن العربي، وأوضح أن الاستقرار في الحياة الزوجية أمر رائع وأن هذا انعكس عليه وجعله يقدم أعمالًا جيدة ورائعة.

ويما يتعلق بمظهره وما شهده من تغيير أكد أحمد سعد أن زوجته علياء تهتم بأدق تفاصيل ظهوره المتعلقة بالملابس وتسريحة الشعر وغيرها من الأمور التي تظهره في أحسن صورة.

دويتو منة القيعي

وفي ظل الاستقرار الأسري والنفسي يواصل أحمد سعد حتى هذه اللحظة النجاح، وأصبحت أغنياته تريند خاصة تلك التي تعاون فيها مع كاتبة الأغاني منة عدلي القيعي، فمن أبرز الأغنيات التي قدماها سويًا أغنية سايرينا يا دنيا وأغنية إيه اليوم الحلو ده من فيلم عمهم التي كانت تريند الأفراح عند إطلاقها، وأغنية الفلوس وبالإضافة إلى أغنية اختياراتي مدمرة حياتي من فيلم مستر إكس التي نجحت نجاحًا كبيرًا ولا تزال.