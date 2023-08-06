أحمد سعد عن الشاب خالد: فنان عظيم وتاريخ كبير

عبر المطرب أحمد سعد عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" عن سعادته لمشاركته في موسم حفلات جيمرز في السعودية وذلك رفقة النجم الجزائري الشاب خالد.

أحمد سعد والشاب خالد

ونشر أحمد سعد عدد من الصور التي جمعته بالشاب خالد من كواليس حفله، وعلق عليها قائلًا: "الشاب خالد بجد فنان كبير وعظيم وتاريخ كبير، أنا اتبسط إن احنا كنا مع بعض في حفلة وكمان الفنان الجميل المغربي أحمد شوقي في جيمرز 8".

أغنية هلا بيك يا مدلع

وكان المطرب أحمد سعد فاجئ جمهوره بطرح برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم هلا بيك يا مدلع، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة يا ليالي مع روبي.

و شارك أحمد سعد برومو أغنيته مع جمهوره عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلا: أغنية هلا بيك يا مدلع خلال أيام على قناتي على يوتيوب وجميع المنصات، وظهر أحمد سعد بأكثر من شكل في الأغنية، من بينهم شخصية خليجية.