الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أحمد سعد عن الشاب خالد: فنان عظيم وتاريخ كبير

أحمد سعد والشاب خالد،
أحمد سعد والشاب خالد، فيتو

عبر المطرب أحمد سعد عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" عن سعادته لمشاركته في موسم حفلات جيمرز في السعودية وذلك رفقة النجم الجزائري الشاب خالد. 

أحمد سعد والشاب خالد

ونشر أحمد سعد عدد من الصور التي جمعته بالشاب خالد من كواليس حفله، وعلق عليها قائلًا: "الشاب خالد بجد فنان كبير وعظيم وتاريخ كبير، أنا اتبسط إن احنا كنا مع بعض في حفلة وكمان الفنان الجميل المغربي أحمد شوقي في جيمرز 8".

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أغنية هلا بيك يا مدلع

وكان المطرب أحمد سعد فاجئ جمهوره بطرح برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم هلا بيك يا مدلع، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة يا ليالي مع روبي.

و شارك أحمد سعد برومو أغنيته مع جمهوره عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلا: أغنية هلا بيك يا مدلع خلال أيام على قناتي على يوتيوب وجميع المنصات، وظهر أحمد سعد بأكثر من شكل في الأغنية، من بينهم شخصية خليجية.

بالزي الخليجي، أحمد سعد يفاجئ جمهوره ببرومو أغنيته "هلا بيك يا مدلع" (فيديو)

يا ليالي، 5 ملايين مشاهدة لأغنية أحمد سعد وروبي الجديدة (فيديو)

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أحمد سعد والشاب خالد أحمد سعد انستجرام الشاب خالد السعودية

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يا ليالي، 5 ملايين مشاهدة لأغنية أحمد سعد وروبي الجديدة (فيديو)

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