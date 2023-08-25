الجمعة 25 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

المجلس القومي للمرأة: مسلسل تحت الوصاية ناقش قضايا الولاية على المال بعد وفاة الزوج بحرفية عالية

الدكتورة مايا مرسي،
الدكتورة مايا مرسي، فيتو

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي  بالتهنئة إلى صناع مسلسل "تحت الوصاية" لفوزه بـ ٧ جوائز  في حفل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز المسلسل بهذه الجوائز، مؤكدة أنه فوز مستحق لمسلسل درامى ناقش الواقع بحرفية عالية لقضية اجتماعية هامة، ونتاج جهود صناع العمل في بلورة الصعوبات التي تواجهها المرأة المصرية في قضايا الولاية على المال بعد وفاة الزوج.

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ومن الجدير بالذكر أن مسلسل "تحت الوصاية" قد حاز بتكريم مسبق من المجلس القومي للمرأة ضمن قائمة أعمال أخري خلال الحفل الذي أقامه المجلس لتكريم أبطال أعمال الدراما الرمضانية الداعمة للمرأة لعام ٢٠٢٣.

مسلسل "تحت الوصاية" من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، محمد دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، ومجموعة من الفنانين.

مسلسل تحت الوصاية، فيتو 

 

تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها

يذكر أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة شاركت في افتتاح قمة المرأة المصرية 2023 في نسختها الثانية - منتدى الخمسين سيدة - تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحت عنوان  "تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها".

وأكدت رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية هي تركيبة فريدة من نوعها، فهي خط الدفاع الثالث للوطن في مجابهة قوى التطرف والإرهاب وفي الأزمات، علاوة على أدوارها الأخرى في عملها وداخل أسرتها.

الحكومة المصرية

وقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

تمكين المرأة

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

 

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قومى المرأة يشارك فى الاجتماع الخاص للسكان والتنمية

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قومى المرأة بالبحيرة وحياة كريمة ينظمان أمسيات الأسرة المصرية بأبو المطامير

لجنة وضعية المرأة

وأضافت: "نحن فخورون بالإرادة السياسية المصرية التي ساندت المرأة ودعمت مكانتها ومنحتها الفرصة لتحتل مكانة متميزة"، كما توجهت بخالص التحية والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية التي تقوم بدور عظيم في دعم جهود مصر دوليًا وإقليميًا في كافة المجالات، مشيدة بهذا الإنجاز المتميز الذي يمثل انتصارا جديدا للبلاد.

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المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى مسلسل تحت الوصاية منى زكي مهرجان القاهرة للدراما العلمين الجديدة

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