أحمد سعد يتصدر تريند إنستجرام بعد ظهوره بالزي الخليجي

تصدر اسم المطرب أحمد سعد تريند موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وذلك بعد ظهوره بالزي الخليجي في برومو أغنيته الجديدة “هلا بيك يا مدلع” الذي طرحه أمس السبت.

أحمد سعد تريند إنستجرام بسبب هلا بيك يا مدلع

وسرعان ما انتشر برومو أغنية أحمد سعد الجديدة “هلا بيك يا مدلع” على عدد من صفحات موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وأبدى البعض إعجابه بظهور أحمد سعد بالزي الخليجي في أحدث أعماله الغنائية “هلا بيك يا مدلع”، فيما أعرب البعض الأخر عن مدي حماسه لطرح الأغنية بشكل كامل.

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فاجأ المطرب أحمد سعد، جمهوره بطرح برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم هلا بيك يا مدلع، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة يا ليالي مع روبي.

شارك أحمد سعد برومو أغنيته مع جمهوره عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلا: أغنية هلا بيك يا مدلع خلال أيام على قناتي على يوتيوب وجميع المنصات، وظهر أحمد سعد بأكثر من شكل في الأغنية، من بينهم شخصية خليجية.

على الجانب الآخر، كان حققت أغنية يا ليالي للمطرب أحمد سعد والفنانة روبي 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، منذ طرحها مؤخرا، حيث تواجدت في قائمة تريند الموسيقى بالموقع.

أغنية يا ليالي

وأغنية "يا ليالي" من كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

كلمات أغنية يا ليالي

وتقول كلمات أغنية يا ليالي: " يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل وانا عيبي عيبي بضعف قصاد الجمال الجمال.. يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه وحاله وماله متساق وراك رحال رحال.. يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي عالقمر وندالي غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه.. يا ليالي الحلو فوق في العالي وندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه.. على بابك.. واقف قتيل على بابك انا تحت امر جنابك مالك ليه في الدلع استاذ استاذ.. على بالي ما تروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي وحفظته صم خلاص وخلاص".