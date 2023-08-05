بالزي الخليجي، أحمد سعد يفاجئ جمهوره ببرومو أغنيته "هلا بيك يا مدلع" (فيديو)
فاجأ المطرب أحمد سعد، جمهوره بطرح برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم هلا بيك يا مدلع، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة يا ليالي مع روبي.
شارك أحمد سعد برومو أغنيته مع جمهوره عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلا: أغنية هلا بيك يا مدلع خلال أيام على قناتي على يوتيوب وجميع المنصات، وظهر أحمد سعد بأكثر من شكل في الأغنية، من بينهم شخصية خليجية.
علي الجانب الأخر، كان حققت أغنية يا ليالي للمطرب أحمد سعد والفنانة روبي 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، منذ طرحها مؤخرا، حيث تواجدت في قائمة تريند الموسيقى بالموقع.
أغنية يا ليالي
وأغنية "يا ليالي" من كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.
كلمات أغنية يا ليالي
وتقول كلمات أغنية يا ليالي: " يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل وانا عيبي عيبي بضعف قصاد الجمال الجمال.. يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه وحاله وماله متساق وراك رحال رحال.. يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي عالقمر وندالي غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه.. يا ليالي الحلو فوق في العالي وندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه.. على بابك.. واقف قتيل على بابك انا تحت امر جنابك مالك ليه في الدلع استاذ استاذ.. على بالي ما تروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي وحفظته صم خلاص وخلاص".
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