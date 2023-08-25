عمر عبدالعزيز يكشف الفرق بين عادل إمام وسمير غانم ومحمد صبحي (فيديو)
المخرج عمر عبد العزيز، تحدث المخرج عمر عب العزيز عن ثلاثي الكوميديا الكبار عادل إمام ومحمد صبحي، وسمير غانم والفرق بين كل منهم.
وقال عمر عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج “بالخط العريض” على قناة الحياة: عادل إمام مخطط جيد ويفكر في أعماله المستقبلية قبل وقتها ومثقف حقيقي.
وأضاف: سمير غانم مدرسة التلقائية، يجب أن تتركي له مساحة للارتجال، أما صبحي فهو الالتزام ومثقف وقارئ عظيم وأتمنى أن يجمعنا عمل واحد قريبا".
برنامج بالخط العريض
برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثامنة مساءً.
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