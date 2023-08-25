الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع شاب في مشاجرة داخل كازينو بالدقهلية

متوفي، فيتو
متوفي، فيتو

لفظ  شخص في العقد الرابع من عمره أنفاسه الأخيره  بضربة على رأسه، في مشاجرة نشبت بينه وآخرين داخل كازينو بمدينة جمصة، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة، تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمأمور قسم شرطة جمصة من المستشفى المركزي، بوصول جثمان لشاب يدعى، أحمد محمد عبدالفتاح محمد، 37 عاما، مقيم قرية منشأة البدراوي التابعة لمركز بلقاس، إدعاء تعد من آخرين نتيجة مشاجرة فيما بينهم أدت لإصابته بنزيف داخلي ومصرعه في الحال.

واعلي الفور نتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وآخرين، أثناء تواجدهم داخل كازينو بشارع الشباب بمدينة جمصة، وتعدوا عليه بالضرب على رأسه، وفروا هاربين.

وتبين أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيره فور وصوله  إلي المستشفى، وتم ايداع الجثمان داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات
 

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