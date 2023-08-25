اللجنة الثلاثية بالزمالك تستقر على رحيل أحمد حسني المدير الإداري

الزمالك، استقرت اللجنة الثلاثية المعينة من وزارة الشباب والرياضة لإدارة نادي الزمالك على رحيل أحمد حسني المدير الإداري للزمالك.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن حمادة أنور مرشح لتولي رئيس الاجهزة الإدارية داخل النادي خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى رد محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك على قرار اللجنة الثلاثية بفصله ومنعه من دخول نادي الزمالك.

محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك

ونشر محمود العسال بيانا رسميا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء كالتالي: “بيان هام لكل مسئول عن نادي الزمالك.. عندما تقدم مجلس الإدارة باستقالته فى سابقة لم تحدث لنادى الزمالك كان ذلك ايمانا واعتقادا منهم بأن ذلك نواة للعمل الجاد وتصحيح المسار وعندما تواصلت مع السادة المسئولين وتنبيههم ببعض الأمور القانونية اعتقادا مني بضرورة أن يتكاتف الجميع لكل ما هو لصالح نادي الزمالك ولكن لم أتخيل مطلقا ما يحدث حاليا من إدارة نادى الزمالك وتعمد التشويه وتصفية الحسابات وكأننا ندور فى حلقة مفرغة، الكل يترك الهدف الأساسى والتركيز فى مصلحة النادى ويهتم بتصفية الحسابات”.

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وأضاف:" فما أشاهده على مواقع السوشيال ميديا من أخبار عاري تماما من الصحة فسبق ودعوت رفع الحصانة عن المستشار الجليل أحمد جلال إبراهيم..وهذا لم يحدث.. أفهم تماما ما لى وما على وسوف اتخذ كافة الإجراءات القانونية والرد الإعلامى المناسب وفى الوقت المناسب.. الدكتور أشرف صبحى المحترم.. الإدارة الحالية معينة من قبل سيادتك.. أرجو من سيادتك مراجعة ما تقوم به من أفعال والتركيز فى إدارة النادى بدلا من تصفية الحسابات والتى لا يجنى منها سوى الفشل".

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، قررت إيقاف عشرة من الموظفين بالقلعة البيضاء ومنعهم من دخول النادي لحين إنهاء إجراءات تسلم كافة ملفات الإدارات المختلفة بالنادي فور تسلمها مهام منصبها.

لجنة الزمالك تقرر إيقاف 6 موظفين ومنعهم من دخول النادي

وتقرر‏ إيقاف كل من:

‏محمود العسال المستشار القانوني

‏محمود خالد رئيس الشئون القانونية

‏وليد بخيت مدير شئون العاملين

حسين كمال مدير إدارة المشتريات

محمد حنفي مدير سكرتارية

شريف حسين مدير العقارات

مصطفي يحيي نائب مدير الأمن

إيهاب خضر مدير الاشتراكات

طارق أباظة مدير النشاط الاجتماعي

هاني عبيدة مدير الأمن

ويعد العشرة الذين تم فصلهم هم من رجال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.