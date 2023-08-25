الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 4 تشكيلات عصابية لسرقة الدراجات النارية والسيارات والمساكن في دمياط  

ضبط 4 تشكيلات عصابية
ضبط 4 تشكيلات عصابية فى دمياط

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط باشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية  من ضبط عناصر 4 تشكيلات عصابية تخصصوا في جرائم السرقات الدراجات النارية والسيارات والمساكن.

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وتم ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة فارسكور) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قص الأسلاك الكهربائية".. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 9 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وأرشدوا عن جميع المسروقات.
 

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كما تم ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركزى شرطة "طلخا ودكرنس بالدقهلية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات، بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم واقعتين بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وأرشدوا عن المسروقات.
 

وتمضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن والورش بأسلوب "كسر الباب"..وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وأرشدا عن جميع المسروقات.
 

و تم ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق مديرية أمن دمياط).. وبحوزتهم (2 طبنجة وعدد من الطلقات النارية- سلاح أبيض "سكين") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 21 واقعة بدائرة مركزى "كفرسعد، فارسكور" وحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم، وأرشدوا عن جميع المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك  في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

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