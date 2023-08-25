ضبط مسجل خطر ألقى حجارة على قطار القاهرة - إسكندرية وتسبب في إصابة سيدة

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية القبض على مسجل خطر ألقى حجارة على قطار “ القاهرة - إسكندرية” وتسبب في إصابة سيدة.

إصابة إحدى السيدات أثناء استقلالها أحد القطارات

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة (سيدة، مقيمة بمحافظة البحيرة) بجرح قطعي بالفم أثناء جلوسها على مقعد بجوار نافذة مفتوحة بأحد القطارات “القاهرة - الإسكندرية”، وذلك لقيام شخص مجهول بإلقاء حجر على القطار حال سيره بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ونزولها عقب ذلك لتلقي العلاج اللازم بإحدى المستشفيات.

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وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية).



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على إثر مشادة كلامية حدثت بينه وآخر وقيامه بإلقاء حجر تجاهه إلا أنه أصاب السيدة بالخطأ حال استقلالها القطار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.