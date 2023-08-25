الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط مسجل خطر ألقى حجارة على قطار القاهرة - إسكندرية وتسبب في إصابة سيدة

ضبط مسجل خطر ألقى
ضبط مسجل خطر ألقى حجارة على قطار، فيتو

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية القبض على مسجل خطر ألقى حجارة على قطار “ القاهرة - إسكندرية” وتسبب في إصابة سيدة. 

 إصابة إحدى السيدات أثناء استقلالها أحد القطارات 

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة (سيدة، مقيمة بمحافظة البحيرة) بجرح قطعي بالفم أثناء جلوسها على مقعد بجوار نافذة مفتوحة بأحد القطارات “القاهرة - الإسكندرية”، وذلك لقيام شخص مجهول بإلقاء حجر على القطار حال سيره بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ونزولها عقب ذلك لتلقي العلاج اللازم بإحدى المستشفيات.

Advertisements

كمين يسقط عنصرا إجراميا بحوزته 120 طربة حشيش داخل سيارة

ضبط 4 هاربين من 348 حكما قضائيا في كفر الشيخ والدقهلية وبني سويف


وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية). 


وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على إثر مشادة كلامية حدثت بينه وآخر وقيامه بإلقاء حجر تجاهه إلا أنه أصاب السيدة بالخطأ حال استقلالها القطار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قطاع الأمن العام محافظة البحيرة قطار “ القاهرة - اسكندرية” إدارة البحث الجنائى اللواء محمود أبو عمرة شرطة النقل والمواصلات

مواد متعلقة

كمين يسقط عنصرا إجراميا بحوزته 120 طربة حشيش داخل سيارة

ضبط 4 هاربين من 348 حكما قضائيا في كفر الشيخ والدقهلية وبني سويف

ضبط 182 ألف قرص ترامادول بـ18 مليون جنيه قبل ترويجهم في الإسكندرية

إعلان على الفيس بوك يقود لضبط القائم على إدارة صفحة لترويج العقاقير المخدرة

تحرير 2703 مخالفات الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية

متى يتسلم النائب العام الجديد مهام منصبه؟

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي

حالة الطرق الآن، سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

الخطيب يطلب تقريرا عن أزمة لاعب الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة وقرارات جمهورية هامة ورسائل طمأنة للمصريين

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح؟

الزمالك يستقر على موعد الودية الأولى استعدادا للموسم الجديد

قبل إعلانها رسميا، خريطة مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة

رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي

بعثة بيراميدز تطير إلى تركيا بدون هذا الثنائي (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اليابان تدخل السباق نحو استكشاف القمر

أمر بضبط وإحضار الساحر البرازيلي رونالدينيو

القمر الأزرق، ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر خلال عقد من الزمان

جنين عمره 40 عاما، آلام في بطن ثمانينية تكشف مفاجأة أذهلت الأطباء

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 أعمال مستحبة في ليلة الجمعة

تفسير حلم الحديقة في المنام وعلاقته بالأزمات المالية وكثرة الديون

خريطة افتتاحات المساجد الجديدة في محافظات الجمهورية

المزيد
الجريدة الرسمية