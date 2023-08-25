الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط مرتكبي واقعة احتجاز أحد الأشخاص بالقاهرة والتعدي عليه باستخدام كلب

المتهمون، فيتو
المتهمون، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ٣ أشخاص قاموا باحتجاز عامل وتعدوا عليه بالضرب داخل شقة سكنية بالمطرية.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بسماع صوت استغاثة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

▪ بالانتقال للشقة محل البلاغ تبين وجود (3 أشخاص) تم ضبطهم، وبصحبتهم (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم")، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المذكورين واتهموه بسرقة "كاسيت وسماعات" من مركبة "توك توك "ملك أحدهم واصطحبوه بالدراجة بدعوى إنهاء الخلاف، وقاموا بإحتجازه بالشقة محل البلاغ، والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عن طريق "كلب" استخدموه لعقره وتصويره.. تم ضبط الكلب "غير مرخص".

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▪ وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لرفضه الاعتراف بمكان إخفاء المسروقات.

▪ وبمواجهة المجني عليه بأقوال المتهمين أنكر ارتكاب واقعة السرقة وإتهمهم بإحداث إصابته المنوه عنها، حرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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النيابة العامة قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة

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