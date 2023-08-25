الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تحرير 32252 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و1433 السير بدون تراخيص أعلى الطرق

حملات مرورية، فيتو
حملات مرورية، فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. 

ضبط مسجل خطر ألقى حجارة على قطار القاهرة - إسكندرية وتسبب في إصابة سيدة

ضبط تشكيل عصابي ضم 7 أشخاص لسرقة التكاتك في البحيرة

 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 88226 مخالفة مرورية متنوعة من بينها  32252 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1433 مخالفة السير بدون تراخيص، 14 مخالفة موقف عشوائى، 1882 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 7 مخالفات شروط الترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

وعلى جانب آخر، لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري فوكة بطريق ” الإسكندرية - مطروح” الساحلي.

Advertisements

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين أعلى كوبري "فوكة " بطريق إسكندرية مطروح الساحلي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة يحيى ص خ،  21 سنة، وأصيب كلا من يوسف م ك،  19 سنة،  جرح قطع بالرأس 6 سم ما بعد الارتجاج كدمات، مصطفى م أ، 20 سنة، كسر بالجمجمة والعمود الفقري، فادي س س،  22 سنة،  كسر بالساق اليسرى وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة وزارة الداخلية الإنضباط المرورى استراتيجية وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور المخالفات المرورية قانون ولوائح المرور وزارة الداخلية

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي

حالة الطرق الآن، سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

ضبط قائدي سيارتين للسير برعونة وحركات استعراضية في حفل زفاف (صور)

حبس عصابة البحيرة لتجارة المخدرات والأسلحة النارية

القبض على 5 تشكيلات عصابية و57 متهما باعمال البلطجة وهاربين من المراقبة

فيديو يقود الشرطة لضبط تشكيل عصابي لسرقة أسلاك كهربائية في مدينة نصر

سائق يطعن زميله لخلافات على أولوية تحميل الركاب في رمسيس

ضبط تشكيل عصابي لسرقة أغطية بالوعات الصرف في البحيرة

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية للحكومة وقرارات جمهورية هامة ورسائل طمأنة للمصريين

قبلة عفوية، رئيس الاتحاد الإسباني يرفض الاستقالة من منصبه

موقف إمام عاشور من الظهور في وديات معسكر الأهلي بالنمسا

قرار جديد من الحكومة الدنماركية بشأن حظر حرق القرآن

ليفربول يستعيد مايسترو خط الوسط

أسباب التهاب المرارة، متى يلجأ الطبيب لإجراء عملية الاستئصال (فيديو)

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا والقناة الناقلة

الخطيب يطلب تقريرا عن أزمة لاعب الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

الزي التقليدي الجزائري، هيبة للرجال وزينة للنساء والأطفال (صور)

اليابان تدخل السباق نحو استكشاف القمر

أمر بضبط وإحضار الساحر البرازيلي رونالدينيو

القمر الأزرق، ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر خلال عقد من الزمان

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز ودار مصر في دمياط الجديدة

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 22 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، البامية تصل إلى 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، 60 جنيهًا أقل سعر لكيلو الماكريل في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العمرة في المنام وعلاقته بطول العمر وزيادة المال

5 أعمال مستحبة في ليلة الجمعة

تفسير حلم الحديقة في المنام وعلاقته بالأزمات المالية وكثرة الديون

المزيد
الجريدة الرسمية