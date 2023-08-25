تحرير 32252 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و1433 السير بدون تراخيص أعلى الطرق

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 88226 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 32252 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1433 مخالفة السير بدون تراخيص، 14 مخالفة موقف عشوائى، 1882 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 7 مخالفات شروط الترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وعلى جانب آخر، لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري فوكة بطريق ” الإسكندرية - مطروح” الساحلي.

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وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين أعلى كوبري "فوكة " بطريق إسكندرية مطروح الساحلي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة يحيى ص خ، 21 سنة، وأصيب كلا من يوسف م ك، 19 سنة، جرح قطع بالرأس 6 سم ما بعد الارتجاج كدمات، مصطفى م أ، 20 سنة، كسر بالجمجمة والعمود الفقري، فادي س س، 22 سنة، كسر بالساق اليسرى وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.