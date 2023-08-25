الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

تقارير تكشف بدائل محمد صلاح في ليفربول حال رحيله إلى اتحاد جدة

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول

وضعت تقارير صحفية أسماء اللاعبين المرشحين لخلافة محمد صلاح لاعب ليفربول، في حال رحيله إلى اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت التقارير التي نشرتها كاليتشو ميركاتو الإيطالية أن ليفربول يبحث عن بديل لصلاح حال انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي، حيث يتواجد ضمن هذه الأسماء كل من ليروي ساني (بايرن ميونيخ)، كريم أديمي (بوروسيا دورتموند)، وفيدريكو كييزا (يوفنتوس).

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، اعرف التفاصيل

وأكدت قناة بي إن سبورت القطرية موافقة النجم المصري محمد صلاح على عرض الانضمام لنادي الاتحاد السعودي في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

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وينتظر اللاعب المصري الاتفاق بين إدارة نادي ليفربول واتحاد جدة لحسم كافة الأمور الخاصة بانتقال اللاعب والمبلغ المالي الذي سيتقاضاه ليفربول نظير الاستغناء عن محمد صلاح.


وأضاف مراسل بي إن عن حصول اللاعب المصري على عقد مالي ضخم يفوق راتب كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي فيما سيحصل محمد صلاح على مزايا أخرى. 

الدوري السعودي، وحرصت جماهير اتحاد جدة على مطالبة الإدارة بالتعاقد مع محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية  إلى أن اتحاد جدة يحاول منذ فترة كبيرة التعاقد مع محمد صلاح، بعد ما أصبح مطلبا جماهيريا.

وارتدت جماهير الاتحاد المتواجدة امس في مدرجات استاد الملك فيصل بن فهد قناعا يحمل صورة محمد صلاح، لتكون رسالة مباشرة للاتحاد أن الفريق يجب أن يتعاقد مع الدولي المصري قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

المقاولون يحصل على هذا المبلغ حال بيع محمد صلاح لاتحاد جدة (مستند)

محمد صلاح، يراقب نادي المقاولون العرب عن كثب ما ستصير إليه مفاوضات اتحاد جدة السعودي مع محمد صلاح نجم ليفربول.

ووفقا لتصريحات سابقة للمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فإن المقاولون سيحصل على نسبة في إعادة بيع محمد صلاح خلال تواجده في الملاعب.

وبالتالي فإن المقاولون سيحصل على نسبة 4 % وفقا لتصريحات نادي المقاولون السابق والمقدرة بمبلغ 135 مليون جنيه حال بيع ليفربول محمد صلاح لنادي اتحاد جدة مقابل 100 مليون يورو.

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