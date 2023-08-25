الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 25-8-2023 في الدقهلية

أسعار اللحوم اليوم،
أسعار اللحوم اليوم، فيتو

أسعار اللحوم اليوم، استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة، بمدن ومراكز محافظة الدقهلية، وترصد "فيتو" أسعار اللحوم في منافذ البيع.

أسعار اللحوم

وتقدم “فيتو” أسعار السلع الغذائية تلبية لرغبة متابعيها بالحرص على البحث على أسعار السلع الغذائية. 

أسعار اللحوم في الدقهلية

اللحوم البقري ما بين 290 - 350 جنيها.

الكبدة الضأن 250 – 350 جنيها.
السجق البلدى من  220 إلى 280 جنيهًا.
سعر كيلو كباب الحلة ما بين 200-300 جنيه للكيلو.
وبلغ سعر كيلو اللحوم البلدي في محلات الجزارة بالمنصورة إلى 300 جنيه إلى 370 جنيها.

Advertisements

ومن جانبه دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مبادرة كتف بكتف لتخفيض أسعار اللحوم بمنافذ المشروع القومي لمحاربة الغلاء وبلغ سعر كيلو اللحوم 180 جنيها لحمة فرش طازج، و160 المجمدة بمنافذ التموين على مستوى المحافظ.

أسعار اللحوم في المنافذ

وكانت أسعار اللحوم ارتفعت في منافذ البيع ويتراوح سعرها من 230 جنيهًا إلى 250 جنيهًا ‏للكيلو، وتتوسع محافظة الدقهلية في افتتاح تلك المنافذ علي أوسع نطاق بالمحافظة.

أسعار اللحوم 

اللحوم الضأن ما بين 280 - 360 جنيها.
كيلو اللحم المفروم بين 220 - 300 جنيه.
اللحوم الجملي ما بين 220 إلى 250 جنيها للكيلو، اللحوم البلدي 260 - 370 جنيها. 

أسعار اللحوم بالأسواق

وأكدت وزارة التموين ارتفاع أسعار اللحوم أيضًا بسبب أسعار أعلاف المواشي وكذلك ارتفاع كافة أسعار خامات الإنتاج.

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

وارتفعت أسعار اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من أول مايو، بزيادة 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعارها 230 جنيهًا، بعدما كان سعر الكيلو 165 جنيهًا.

طرح اللحوم السودانية

وأكدت وزارة التموين أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ أمس بلغت 5 أطنان تم توزيعها علي 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذا تابعا للشركة.

وأشارت إلى أنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة.

مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم

وتدرس وزارة التموين طرح أعلاف المواشي الفترة المقبلة على البورصة السلعية لينعكس على أسعار اللحوم.

استيراد اللحوم من جيبوتي

ونجحت وزارة التموين على الاتفاق لتوريد اللحوم الحية من جيبوتي، وخلال هذا الأسبوع سيتم فتح الاعتماد بنحو 10 ملايين دولار لتأمين وصول اللحوم الحية من جيبوتي، استعدادا لعيد الأضحى المبارك لعرض أكبر كمية من اللحوم في الأسواق وداخل المجمعات الاستهلاكية.

أسعار الجبس اليوم الجمعة 25-8-2023 في السوق المصري

أسعار الزيت اليوم الجمعة 25-8-2023 في السوق المحلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة اسعار اللحوم اليوم أسعار السلع الغذائية استقرت أسعار اللحوم الدكتور ايمن مختار الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية أيمن مختار محافظ الدقهلية سعر كيلو اللحوم السودانية محافظ الدقهلية منافذ التموين محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

وفقا لآخر تحديث، ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 24-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

الأكثر قراءة

وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي

الأرصاد تحذر سكان هذه المدن من رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية

بسبب إنتي معفنة، حقيقة التحقيق مع عمر كمال وحمو بيكا

أول تعليق من وزير المالية على انضمام مصر لتجمع البريكس

أول تعليق من الجزائر بعد رفض طلبها للانضمام إلى بريكس (فيديو)

غموض حول العثور على جثة يفجيني بريجوجين.. كيف تعرف قادة فاجنر على جثة قائدهم ومساعده؟

الخطيب يطلب تقريرا عن أزمة لاعب الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

أمر بضبط وإحضار الساحر البرازيلي رونالدينيو

القمر الأزرق، ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر خلال عقد من الزمان

جنين عمره 40 عاما، آلام في بطن ثمانينية تكشف مفاجأة أذهلت الأطباء

إيسيسكو تطلق مبادرة "اقرأوه لتفهموه" ردا على تكرار حرق نسخ المصحف

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحديقة في المنام وعلاقته بالأزمات المالية وكثرة الديون

خريطة افتتاحات المساجد الجديدة في محافظات الجمهورية

الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة الظهر يوم الجمعة والإمام يخطب

المزيد
الجريدة الرسمية