تخلصي من آثار الشمس والهالات السوداء على البشرة بماء البطاطس

آثار الشمس على البشرة مزعجة للغاية لأنه تؤثر في لون البشرة ونضارتها، وهو ما يزعج الفتيات كثيرا لأن ذلك يؤثر بالسلب في جمالهن.

وتهتم الفتيات عند التعرض للشمس بعمل الوصفات الطبيعية التى تساعد في تفتيح البشرة والتخلص من آثار الشمس على البشرة.

ماء البطاطس للتخلص من آثار الشمس على البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل وصفة طبيعية للتخلص من آثار الشمس على البشرة والهالات السوداء.

المكونات:-

ثمرة بطاطس

قطن

الطريقة:-

نبشر ثمرة البطاطس جيدًا بعد أن نغسلها ونقشرها.

ثم نضع بشر البطاطس فى مصفاة ونضغط عليها جيدا حتى نحصل على ماء البطاطس.

ثم نأخذ الماء الناتج ونحفظه فى زجاجة وندخلها الثلاجة.

ونستخدمها يوميا على البشرة.

حيث نخضر قطنة ونبللها بماء البطاطس ونمسح بها البشرة ومنطقة حول العينين يوميا ونتركها على البشرة حتى تجف.

ثم نغسل الوجه بعدها.

هذه الوصفة تغذي البشرة وتفتحها وتزيل التصبغات بها وتشد البشرة وتوحيد لونها، مما أنها ترطب البشرة، وهى من الوصفات الطبيعية المميزة للبشرة.

ماء البطاطس للتخلص من آثار الشمس، فيتو

روتين العناية بالبشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعية التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.