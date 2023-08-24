افضل طرق الحفاظ على البشرة لمقاومة التجاعيد (فيديو)

التجاعيد شبح يطارد الفتيات مع التقدم فى العمر وللأسف تؤثر بشكل سلبى على مظهر البشرة ونضارتها ما يزعج الفتيات كثيرا.

والتجاعيد والخطوط تظهر سريعا فى حالة إهمال العناية بالبشرة، لذا تحرص الفتيات إلى اتباع الخطوات الصحيحة للعناية بالبشرة.

نصائح مهمة يجب اتباعها لتجنب ظهور التجاعيد المبكرة

ويقدم الدكتور أحمد فتحى استشارى الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc، نصائح مهمة للحفاظ على البشرة والعناية بها وتجنب ظهور التجاعيد، منها:-

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غسل البشرة يوميا بالغسول الطبى المناسب لنوعها.

تنظيم البشرة جيدا من آثار المكياج خاصة قبل النوم.

الترطيب اليومي للبشرة

استخدام كريم الحماية من الشمس قبل الخروج من المنزل وتجديده على البشرة كل ساعتين خاصة فى المصايف ونزول حمام السباحة.

شرب الماء الوفير يوميا على مدار اليوم.

استخدام كريمات مغذية للبشرة قبل النوم مثل كريم فيتامين سي أو الهيالورونيك اسيد، لأنها تعزز من شباب البشرة وتؤخر التجاعيد.

روتين العناية بالبشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعية التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.