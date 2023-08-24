كريم طبيعي يجعل بشرتك جميلة وناصعة البياض وخالية من العيوب

تفتيح البشرة والتخلص من مشكلاتها من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على بشرة أكثر جاذبية وخالية من العيوب.

والتخلص من مشكلات البشرة يأتى من الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة وتحافظ على جمالها وشبابها، على عكس الكريمات الكيميائية.

وصفة طبيعية لبشرة صافية خالية من العيوب

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل وصفة طبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من جميع عيوبها.

المكونات:-

ملعقة عسل نحل

ملعقة جل صبار

ملعقة لبن حليب

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات معا.

ثم نقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

ثم نحفظ الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق.

صلاحيتها اسبوع فى الثلاجة

نستخدم الكريم على البشرة يوميا، حيث نفرد طبقة رقيقة من الكريم على البشرة.

ونترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم نغسل الوجه بعدها.

نكرر القناع يوميا الحصول على أفضل النتائج.

كريم طبيعي لبشرة صافية خالية من العيوب، فيتو

روتين العناية بالبشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعية التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.