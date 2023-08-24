الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

غرفة الجيزة: انضمام مصر لـ بريكس يؤكد صلابة الاقتصاد ويفتح مزيدا من الأسواق الخارجية

المهندس أسامة الشاهد
المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، فيتو

رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بانضمام مصر رسميًا إلى تجمع مجموعة دول بريكس مؤكدا أنها خطوة تعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري.

بريكس يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي ويفرض واقعا جديدًا

وأشار الشاهد إلى أن هذا التكتل الاقتصادي يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، لافتا إلى أن التحالف المؤسس لبريكس يضم خمس دول وهى روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم علي ما يقرب من ربع الناتج العالمي، فضلا عن المساهمة بنحو 31% في النشاط الاقتصادي العالمي متفوقًا في ذلك علي اقتصاديات مجموعة الدول السبع الكبرى. 

Advertisements

بريكس يتيح لمصر الحصول على تمويلات بتيسيرات أفضل بعيدًا عن قيود البنك الدولي وصندوق النقد 

وأضاف أن اقتناص مصر عضوية مجموعة بنك التنمية التابع لتكتل "بريكس" قبيل أشهر قليلة، وبعدها الإعلان عن الانضمام رسميا لهذا التحالف، سيتيح لمصر فرص الحصول علي تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل بعيدا عن قيود مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

مجموعة بريكس، فيتو

بريكس يتيح لمصر إجراء تسويات لعقود تجارية لوارداتها من الخارج بالعملات الوطنية

وتابع أن هذا التحالف يضمن أكبر سلة غذاء عالمي، وقد يتيح لمصر إجراء تسويات لعقود تجارية لأهم وارداتها من الخارج بالعملات الوطنية، ما قد يخفف بشكل ما الضغط على العملة الأجنبية في وقت يعاني منه الاقتصاد المصري من صعوبات في تدابير العملة الصعبة.

التوصل لاتفاقيات أفضل مع مصر ودول بريكس يزيد الصادرات المصرية

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن تحالف مجموعة دول بريكس يضم أكبر سوق استهلاكي يمثل نحو 40% من سكان العالم، ويتحكم وحده فيما يقرب من 20% من حركة التجارة العالمية، وبالتالي يمكن لمصر التوصل لاتفاقات تجارية تسمح لها باختراق أسواق تلك الدول بشروط أفضل وبالتالي زيادة صادراتها وتحسين عجز الميزان التجاري وهو ما سينعكس أيضا على توفير العملة الصعبة وتحسن أداء الاقتصاد.

دعوة مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام للتكتل الاقتصادي

وقررت مجموعة "بريكس" في اجتماعاتها اليوم دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام للتكتل الاقتصادي، ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجموعة بداية من 1 يناير 2024.

txt

إنضمام مصر لتجمع بريكس يناير 2024، السيسي: نتطلع للتعاون ودعم مصالح الدول النامية

txt

بريكس تدعو 6 دول للانضمام رسميا إلى المجموعة، مصر والسعودية على رأس القائمة، والناتج المحلي الإجمالي كلمة السر

السيسي: نتطلع للتعاون ودعم مصالح الدول النامية

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب عن اعتزازه وتثمينه إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، مؤكدًا اعتزاز مصر بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.

نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة

وقال عبدالفتاح السيسي في بيان صادر اليوم الخميس: «أثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية».

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسامة الشاهد اقتصاد العالمي الاسواق الخارجية البنك الدولي وصندوق النقد البنك الدولي الاقتصاد المصري الدول السبع الكبرى الدول السبع التكتل الاقتصادي الغرفة التجارية بالجيزة النشاط الاقتصادى المهندس أسامة الشاهد تكتل بريكس بنك التنمية دول بريكس صندوق النقد الدولي غرفة الجيزة مجموعة الدول السبع مجموعة البنك الدولي مجموعة دول بريكس

مواد متعلقة

بريكس تدعو 6 دول للانضمام رسميا إلى المجموعة، مصر والسعودية على رأس القائمة، والناتج المحلي الإجمالي كلمة السر

إنضمام مصر لتجمع بريكس يناير 2024، السيسي: نتطلع للتعاون ودعم مصالح الدول النامية

أول رد فعل من الرئيس السيسي بشأن دعوة مصر للانضمام لعضوية بريكس

الأكثر قراءة

بوتين يعلن مفاجأة بشأن استخدام الدولار في المعاملات التجارية بعد انضمام مصر لـ بريكس

أبرزها مصر والإمارات والسعودية، قبول 5 دول في البريكس اليوم

عدم حضور سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي يثير الجدل، والأهلاوية يكشفون سر غيابه

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

تعديل وزاري، الشارع المصري يترقب قرارات السيسي بشأن مخرجات الحوار الوطني

أول رد فعل من الرئيس السيسي بشأن دعوة مصر للانضمام لعضوية بريكس

شاب يتخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق العاشر فى مدينة نصر

عقب انضمام مصر ودول أخرى لـ بريكس، خسائر فادحة للدولار

Advertisements

منوعات

المزيد

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

استقرار أسعار الدواجن وارتفاع سعر البيض في الأسواق

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 24-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي.. لا يعرف الهزيمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة التوابين، فضل المواظبة على صلاة الضحى ووقتها وكيفيتها

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم دلق القهوة في المنام وعلاقته بالخوف من المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية