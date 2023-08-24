رئيس شعبة المستوردين: انضمام مصر لـ بريكس خطوة مهمة وإيجابية للاقتصاد الوطني

تقدم عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار قمة مجموعة دول بريكس بدعوة مصر للانضمام إلى عضويتها رسميًا بدءً من يناير المقبل.

انضمام مصر لعضوية بريكس يؤكد نجاح السياسة المصرية الخارجية

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر لعضوية بريكس، يؤكد نجاح السياسة المصرية الخارجية، وإصرارها على أن يكون قرارها مستقلا، وإرادتها حرة بعيدًا عن الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن انضمام مصر لتحالف بريكس يسهم في استعادة الدور الريادي لمصر، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

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إعلان إنضمام 6 دول لتحالف بريكس ابتداءً من يناير 2024

ورحب قناوي، بقرار قمة البريكس المنعقدة في جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا الذي أعلن اليوم بدعوة مصر ضمن 6 دول للعضوية الدائمة في تجمع بريكس ابتداء من الأول من يناير من العام 2024.

مجموعة بريكس، فيتو

انضمام مصر إلى تجمع بريكس خطوة مهمة وإيجابية للاقتصاد المصري

اعتبر «قناوي» انضمام مصر إلى تجمع بريكس خطوة مهمة، ووصفها بالإيجابية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها، وتمر بها حركة التجارة العالمية، نتيجة للأزمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا بسبب رفع الفائدة الأمريكية على الدولار المهيمن على التجارة العالمية.

العلاقات السياسية الخارجية للحكومة المصرية لها تأثير مباشر على المستثمرين المحليين

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إن العلاقات السياسية الخارجية للحكومة المصرية، لها تأثير مباشر على المستثمرين المحليين، ليس فقط من حيث تخفيف أزمة الدولار، ولكن أيضا من حيث فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وإجراء شراكات قوية مع مستثمرين جدد في الدول الأخرى، هذا بالإضافة أيضا لجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الجديدة المعروفة بها دول البريكس إلى السوق المحلي.

السياسة الخارجية الحالية لمصر تتسم بالاتزان وعدم الانحياز

وأضاف قناوي، أن السياسة الخارجية الحالية لمصر تتسم بالاتزان وعدم الانحياز، والتعامل مع جميع الأطراف دون التدخل في السياسات الخاصة بالدول مع الاحتفاظ بالحق بالسعي نحو تحقيق مصالحها الاقتصادية الخاصة بها.

انضمام الـ 6 دول يعطي دفعة جديدة لكل الجهود المشتركة بين دول بريكس

وأشار قناوي إلى أن انضمام مصر مع دول الارجنتين وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا إلى تجمع "بريكس" سيؤدي إلى تقويتها كمجموعة ومنظمة، وستعطي دفعة جديدة لكل الجهود المشتركة بين دول بريكس، مضيفا أن التجمع يمثل أملا جديدا لدول العالم وخاصة دول الجنوب بعد توسعة عضويته.

نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في بيان صادر اليوم الخميس: «أثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة».

نتطلع للتعاون لتحقيق أهداف التجمع لدعم اقتصاد دول تجمع بريكس

وأضاف «السيسي»: نتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول. النامية».