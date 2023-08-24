فوائد صودا الخبز للبشرة، توحد اللون وتزيل الحبوب والنمش

فوائد صودا الخبز للبشرة، عديدة، فهي تستخدم في العديد من الوصفات التي يمكنها أن تحل العديد من مشاكل البشرة، وليست فقط في تبييض البشرة كما تعتقد الكثير من الفتيات، لكنه يفعل الكثير للحفاظ على البشرة مشرقة وجميلة، وخالية من العيوب، فمن فوائد صودا الخبز أنها تقشر الخلايا الميتة، وتفتح المسام، وتبعد الالتهابات البكتيرية، وتزيل العيوب التي تعطي جميعها تأثير تبييض البشرة، هذا ما أكدته خبيرة التجميل والعناية بالبشرة سامنثا جريج

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فوائد صودا الخبز للبشرة

لتفتيح البشرة

وتقدم خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، في السطور التالية، أهم فوائد صودا الخبز للبشرة.

صودا الخبز وماء الورد

هذه هي الوصفة الأساسية لصودا الخبز لعلاج تفاوت لون البشرة، وتصبغاتها.

سيكون عليك خلط جزأين من صودا الخبز، مع جزء واحد من ماء الورد لعمل معجون.

افركي هذا المعجون بلطف على المناطق المصابة، واتركيه لمدة 5-10 دقائق حتى يجف.

اشطفيه بالماء الفاتر ثم الماء البارد.

يمكنك القيام بذلك الماسك 2-3 مرات كل أسبوع.

يساعد ذلك الماسك على علاج تفاوت لون البشرة وستحصلين على بشرة صافية وخالية من العيوب.

صودا الخبز وخل التفاح

هذا مزيج قوي حيث إن كلا المنتجين فعالان في تفتيح البشرة.

قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

يمكنك أيضًا تخفيف الخل بالماء، إذا كانت بشرتك حساسة.

ضعيه على المناطق الداكنة من الوجه، وقومي بالتدليك بلطف، وهذا سيساعد في تقشير الجلد.

وبعد أن يجف، اغسليه بالماء الفاتر بعد مرور بعض الوقت.

استخدمي هذه الوصفة مرة أو مرتين كل أسبوع.

سيؤدي ذلك الماسك إلى إزالة جميع خلايا الجلد الميتة، والحفاظ على درجة حموضة الجلد أيضًا.

يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الليمون إلى هذا الخليط أيضًا. لأنه يجعل الجلد جافًا، فمن الضروري اتباعه باستخدام المرطب.

صودا الخبز مع عصير الليمون، وزيت جوز الهند

يساعد فيتامين C الموجود في عصير الليمون صودا الخبز على العمل بشكل أفضل كعامل تبييض، والزيت يهدئ البشرة ويبقيها ناعمة.

هذه الوصفة تعمل حتى على البشرة الجافة.

خذي ملعقة كبيرة من صودا الخبز، واخلطي بها ربع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند و3-4 قطرات من عصير الليمون.

إذا كانت بشرتك معرضة لظهور البثور، يمكنك أيضًا استخدام بضع قطرات من زيت شجرة الشاي عليها.

قومي بتدليكها على الجلد بالكامل، ثم اغسليه بعد 5-10 دقائق من التدليك.

هذا يزيل التصبغ ويشد المسام، ويجعل البشرة مشدودة ومتوهجة.

صودا الخبز وعصير الطماطم

عصير الطماطم غني بمضادات الأكسدة وعوامل التبييض الطبيعية التي تجعل البشرة مشرقة، لذا فإن هذا المزيج رائع في تبييض البشرة.

اخلطي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع عصير الطماطم الطازجة.

ضعيه على كامل الوجه، ثم اغسليه بمجرد أن يجف.

يؤدي ذلك الماسك إلى تفتيح البشرة بشكل طبيعي، وإزالة جميع الخلايا الداكنة، كما أنه يقلل من إنتاج الزهم الزائد ويحافظ على الوجه خاليًا من الزيوت.

العناية بالبشرة

صودا الخبز مع دقيق الذرة والكركم

اصنعي الماسك، باستخدام ملعقة كبيرة من كل من المكونات الثلاثة مع 4 ملاعق كبيرة من ماء الورد، وقطرات من عصير الليمون.

ضعي الماسك على الوجه، واتركيه حتى يجف لمدة 20-30 دقيقة. اغسليه عندما تشعرين أنه جف على الجلد.

يعمل هذا الماسك بشكل جيد على ندبات حب الشباب القديمة والعيوب والنمش والبقع.

هذا الماسك يزيل الجلد، ويزيل أي علامات للبهتان.

استخدمي هذه الخلطة مرة واحدة كل أسبوع للحصول على بشرة مشرقة وجميلة بشكل طبيعي.