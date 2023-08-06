فوائد القرفة والجنزبيل، يعالج الالتهابات وينقص الوزن

فوائد القرفة والجنزبيل، قد لا يدركها الكثيرون، على الرغم أهمية هذا المزيج للصحة العامة، فلكل من يبحث عن حياة صحية، تعتمد على تناول الطعام بشكل صحيح، لابد أن يضع في قائمة الأطعمة والمشروبات الصحية، ذلك المزيج السحري، من القرفة والجنزبيل، الذي يمكنه أن يدعم حالتك الصحية، ويمدك بالكثير من الفوائد.



فهو أحد أكثر أنواع الشاي فائدة، حيث تربطه الأبحاث بالعديد من الفوائد الصحية. علاوة على ذلك، من السهل جدًا تحضيره لأنه مصنوع من التوابل الشائعة في رف التوابل في أي مطبخ.

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فوائد القرفة والجنزبيل

القرفة والجنزبيل

وأكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد القرفة والجنزبيل، تجعله من أهم المشروبات العشبية، التي يجب أن تشربها بانتظام، للعديد من الأسباب التي توضحها في السطور التالية.



تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض

من فوائد القرفة والجنزبيل، تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية بسبب التأثيرات المباشرة للجنزبيل والقرفة، الجنزبيل يحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والتهاب المفاصل الروماتويدي.



من ناحية أخرى، تحتوي القرفة أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة لمرض السكر ومضادة للميكروبات، وتساعد هذه الخصائص في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل السرطان والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

خفض مستويات السكر في الدم

تظهر العديد من الدراسات أن من فوائد القرفة والجنزبيل، هو خفض مستويات السكر في الدم. بسبب تأثير القرفة على خفض نسبة السكر في الدم.

ويقلل انخفاض نسبة السكر في الدم من خطر الإصابة بمشاكل صحية، مثل الأمراض المرتبطة بالقلب، وارتفاع ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول في الدم.

مضاد للالتهابات

يحتوي كل من الجنزبيل والقرفة على خصائص مضادة للالتهابات. يجعل من القرفة والجنزبيل، أفضل المشروبات المضادة للالتهابات. يعد تقليل الالتهاب أمرًا حيويًا لأن الالتهاب المزمن يضعف جهاز المناعة بمرور الوقت، مما يعرض أعضاء الجسم وأنسجته للخطر.

نتيجة لذلك، فأنت معرض لخطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي. تتفاقم الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي مع تقدم العمر، لذلك يعتبر تناول هذا المشروب علاجًا طبيعيًا لكبار السن، ولكن بعد استشارة الطبيب المعالج.

معبأ بمضادات الأكسدة

من فوائد القرفة والجنزبيل، ما يحتوي عليه هذا المزيج، من كميات مضاعفة من مضادات الأكسدة، وهي مفيدة لأجسامنا، الأهم من ذلك أن مضادات الأكسدة تحمي خلايانا من التلف الناتج عن الجذور الحرة التي تسبب الإجهاد التأكسدي.



يزيد الإجهاد التأكسدي من خطر الإصابة بنقص المناعة وأمراض القلب والسكتة الدماغية والتهاب المفاصل وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض باركنسون وانتفاخ الرئة وأمراض نقص تروية والتهابات أخرى.

مشروب القرفة والجنزبيل

فقدان الوزن

يمكن أن يؤدي شرب القرفة والجنزبيل، أيضًا إلى إنقاص الوزن بسبب تأثيرات كلا المكونين على فقدان الوزن. على الرغم من أن القرفة حلوة، إلا أنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة جدًا وخالية من السكر، ويساعد نقص السكر وانخفاض عدد السعرات الحرارية في تنظيم استهلاك السعرات الحرارية لتجنب فائض السعرات الحرارية.

تظهر الأبحاث أيضًا أن القرفة تحفز عملية حرق الدهون عن طريق تعزيز التمثيل الغذائي.

من ناحية أخرى، يعتبر الجنزبيل فعالًا في إنقاص الوزن؛ لأنه يقلل الشهية ويزيد من الشعور بالشبع.