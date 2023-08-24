فيديو يقود الشرطة لضبط تشكيل عصابي لسرقة أسلاك كهربائية في مدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بالقاهرة.





تشكيل عصابى سرق أسلاك كهربائية فى مدينة نصر، فيتو

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بقطعة أرض بمنطقة مدينة نصر.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمان بدائرة القسم).. وبمواجهتهما إعترفا بإضرام النيران ببعض الأسلاك الكهربائية سبق سرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبيعها لشخصين (مالك مخزن "له معلومات جنائية"، وآخر - مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما.

Advertisements

وبحوزتهما 2 جوال بداخلهما بعض الأسلاك الكهربائية، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بأن الأسلاك من متحصلات واقعة سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ