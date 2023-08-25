خبير سوق مال يدعو شركات السمسرة في البورصة لإعادة النظر فى التعامل بالمليم

تساءل حافظ سليمان خبير اسواق المال، حول الفروق الجوهرية بين مجلسي البورصة واتحاد الأوراق المالية.. وما هي المشكلة الحقيقية بمناخ الاستثمار بمصر ؟

وتساؤل.. هل المستثمر لم يبلغ الحلم بعد ويستحق حق تقرير مصيره؟

وقال، إنه بمناسبة تولى رئيس جديد للبورصة المصرية انه يجب التعامل بتجرد في مصالح السمسرة والتعامل برؤية للمستثمر، مشددا على ضرورة النظر فى رؤية شركات السمسرة حول المليم والمارجن من خلال السماسرة وهل نجحت بورصة مصر فى ذلك ؟

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وأشار إلى أن الجميع يشير إلى مشاكل مناخ الاستثمار دون النظر إلى الأسباب فبدلا من التقرب بجدية من المستثمرين وبحث الأسباب، لازلنا نجد ذات النهج في نظرة ضيقة الأفق في حلب المتواجد قدر المستطاع دون قدرة أو نية حقيقة في توسيع قاعدة المستثمرين عمليا.

وتساءل.. هل ليس في الابداع افضل مما كان وليستمر الأمر بخلق صورة كربونية من مجالس البورصة السابقة، وهل مجلس البورصة السابق كان ناجح؟

ودعا رئاسة البورصة الجديدة، لقراءة بسيطة للأرقام المتاحة حول حجم السوق المصري مقارنة بالاسواق المجاورة بالمنطقة وما الدوافع الفعلية التي ستجذب مستثمر جديد لمصر؟.

تعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ علي، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا من 26/ 8/ 2023.



مناصب سابقة لرئيس البورصة الجديد

وكان أحمد عبدالرحمن الشيخ قد شغل منذ عام 2018 منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وكان عضو مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات (EGID)، وعضو مجلس إدارة شركة إى جى أي تى للخدمات التقنية (EGIT).

و شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.

وشغل سبتمبر 2013 - ابريل 2018 رئيس قطاع العضوية بالبورصة المصرية ومساعد رئيس البورصة لشئون السوق، وشغل فى يونيو 2011 - سبتمبر 2013 مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون السوق.

وفى الفترة من 2005 - 2011 كان الشيخ المشرف على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية ومساعد نائب رئيس الهيئة، وفي الفترة 2003-2005 شغل مدير عام إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية.

وشغل فى الفترة من 1999- 2003 مدير إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية، ومن 1997-1999 إدارة متابعة ومراقبة التداول بالبورصة المصرية، ومن 1996-1997 مشرف بشركة مصر للمقاصة و1993- 1995 العمل بعدة إدارات فنية بالبورصة المصرية.



خبرته في مجال التدريس

محاضر بالجمعية المصرية للأوراق المالية (ECMA) لتأهيل منفذي العمليات ومديري الحسابات والمراقبين الداخليين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. محاضر بالبورصة المصرية داخليًا وخارجيًا



الخلفية العلمية والأكاديمية لرئيس البورصة الجديد

2002 ماجستير إدارة الأعمال تخصص أسواق مال من الأكاديمية العربية



2001 دبلوم أسواق المال الأكاديمية العربية



2000 دبلوم استثمار وتمويل جامعة عين شمس



1992 بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعة عين شمس

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