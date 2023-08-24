حقيقة هطول أمطار عنيفة على مكة المكرمة لم تشهدها منذ 60 عاما

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد في السعودية، حسين القحطاني، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن عدم حدوث أمطار في مكة المكرمة منذ 60 عاما كتلك التي هطلت الثلاثاء الماضي.

وقال القحطاني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ما يتداول أن أمطار مكة المكرمة الثلاثاء الماضي 22 أغسطس 2023 لم تحدث منذ 60 عاما، معلومات غير دقيقة".

وأضاف أنها تفتقر إلى مرجعية البيانات المناخية التي تمثل سجلا تاريخيا للحالات الجوية السعودية.

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هطول أمطار عنيفة على مكة المكرمة

وأشار إلى أن مكة سبق وأن سجلت حالات مطرية ورياحا نشطة في المعدل نفسه خلال الأعوام العشرة الماضية.

وكان أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم في السعودية، قد صرح في وقت سابق بأن الحالة الجوية والعواصف والأمطار الرعدية التي شهدتها مكة المكرمة الثلاثاء الماضي من أقوى الحالات الجوية وأعنفها.

هطول الأمطار الأعنف خلال الـ 60 سنة

وأضاف المسند خلال مداخلات مع وسائل إعلام سعودية أن الحالة الجوية العنيفة التي شهدتها مكة الثلاثاء تتكرر عادة في شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام، ولكن من غير العادي لهذه الحالة الجوية، فإنها من الأعنف خلال الـ 60 سنة الماضية.

وتعرضت السعودية إلى موجة من الطقس السيئ على مدار الأيام الماضية، إذ تأثرت المرتفعات الجنوبية الغربية بعاصفة شديدة، نتج عنها هطول أمطار متفاوتة الغزارة.

وأبانت مقاطع الفيديو الرياح وهي تقتلع اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة، والسيول تداهم أحياء المدينة.

كما وثق فيديو شدة عصف الرياح في سحابة مكة، فيما أظهر مقطع آخر عصفا رعديا قويا وغزيرا في مشعر عرفات.