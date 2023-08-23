الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

السعودية تعلن وفاة الأمير فيصل بن ترك

الديوان الملكي السعودي،
الديوان الملكي السعودي، فيتو

توفي، اليوم الأربعاء، إلى رحمة الله الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الخميس 8 / 2 / 1445هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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بيان من الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود الديوان الملكي السعودي المسجد الحرام بمكة المكرمة

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