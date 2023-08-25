الجمعة 25 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

نار الصيف تلهب أجور الفنانين.. تسعيرة فلكية لـ"عمرو دياب" و"شيرين عبدالوهاب".. وارتفاع الأجور يهدد بتوقف الحفلات

عمرو دياب ـقيتو
عمرو دياب ـقيتو

أزمة كبيرة يشهدها سوق الحفلات الغنائية في مصر والوطن العربي، حيث يعاني متعهدو ومنظمو الحفلات من الخسائر الفادحة،  نظرًا للأجور الضخمة التي حددها النجوم مقابل إحياء الحفلات، والتي لا تتناسب مع الإيرادات التي يحصل عليها المنظمون من بيع التذاكر ليس ذلك فحسب، بل إن طلبات المطربين الكثيرة والباهظة، هي جزء أساسي من الأزمة، حيث أصبح  أغلب النجوم الكبار يشترطون إنشاء مسارح بتكلفة كبيرة، والاستعانة بالألعاب النارية والراقصين والإضاءة المكلفة أيضا، والتي تجعل الأمر أكثر صعوبة من حيث تحقيق المكاسب من وراء تلك الحفلات.

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أقسام الأجور

وكشف مصدر أن أجور نجوم الغناء الباهظة التي حددوها لأنفسهم تنقسم إلي 3 أقسام، فهناك أجر حدده المطرب نظير إحياء الحفلات داخل مصر، وأجر آخر لدول الخليج، وأجر مختلف يتقاضاه نظير إحياء الحفلات الغنائية في الدول الأخرى، وأكد المصدر لـ"فيتو" أنه على سبيل المثال يحصل الفنان عمرو دياب علي 12 مليون جنيه نظير إحياء الحفلات الغنائية داخل مصر، والرقم يشمل تنفيذ طلبات خاصة للهضبة، ويحصل على 500 ألف دولار بدول الخليج.

أجر عمرو دياب

وأوضح أن حفل عمرو دياب في مصر يتكلف أكثر من 20 مليون جنيه، بسبب تكليفات التجهيزات الضخمة، حيث ينفق منظم الحفل أكثر من 8 ملايين جنيه، في بناء المسرح الضخم والألعاب النارية والإضاءة والنظام الصوتي المتطور الذي يستخدم في الحفل، مشيرا إلي أن هناك الكثير من الحفلات التي أقيمت مؤخرًا للهضبة داخل مصر، كانت تكلفتها أكبر بكثير من قيمة التذاكر المباعة.

 ومن بينها الحفل الذي أقيم الأسبوع الماضي بأحد المنتجعات بالساحل الشمالي، وعلى الرغم من وجود رعاة للحفل، لكن الشيء الذي عوض تلك الخسائر هي دعاية الحفل للمنتجع، وأكد المصدر أن أغلب المنظمين في الوطن العربي يعانون من تلك المشكلة، لذلك اضطر البعض إلى إلغاء بعض الحفلات بسبب عدم الإقبال عليها مثل حفل محمد حماقي وهيفاء وهبي الذي كان من المفترض أن يقام في العاصمة اللبنانية بيروت وتم إلغاؤه.

أجور نجوم الغناء

وعن أجور نجوم الغناء كشف المصدر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب حددت لنفسها أجرا قدره 500 ألف دولار، ولذلك أصبحت حفلاتها قليلة للغاية خلال الفترة الماضية، أما الفنان تامر حسني فيتقاضي 4 ملايين جنيه داخل مصر، ومن الممكن أن يصل أجره إلي 290 ألف دولار خارج مصر، ويتقاضي الفنان محمد حماقي 3 ملايين جنيه بالحفلات المصرية، و120 ألف دولار بالحفلات خارج مصر،  والفنان أحمد سعد يحصل حاليا على مليوني جنيه بالحفلات المصرية، و80 ألف دولار ببعض الدول العربية، بينما يصل أجره في الخليج إلى 150 ألف دولار.

وتابع إنه من بين النجوم الذين يطلبون أجورا مبالغ فيها الفنان محمد رمضان الذي يطلب 4 ملايين جنيه داخل مصر، و250 ألف دولار بالدول العربية، كما أن تكلفة حفله باهظة للغاية، بسبب اعتماده على عنصر الإبهار المتمثل في الأضواء والراقصين والمسرح الضخم والألعاب النارية والتي تمثل تكلفة كبيرة للغاية لأي منظم حفلات

وقال المصدر إن المطربين اللبنانيين هم الأقل أجرا الآن، مقارنة بنجوميتهم، حيث إن الفنان راغب علامة يتقاضي 70 ألف دولار خارج لبنان، وكذلك الفنانة نانسي عجرم، بينما يتقاضي وائل جسار 60 الف دولار، ويصل أجر نوالي الزغبي إلى 50 الف دولار، إلا أن الفنان الأعلي أجرًا في لبنان هو المطرب وائل كفوري الذي يحصل علي 300 ألف دولار.

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أجور الحفلات عمرو دياب شيرين عبد الوهاب حفلات الصيف

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