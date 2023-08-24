فوائد وأضرار التقشير الكيميائي للبشرة (فيديو)

فوائد وأضرار التقشير الكيميائي، التقشير الكيميائي من طرق تقشير البشرة التى انتشرت مؤخرا ولكن تخشى بعض الفتيات من اسمها.

وفوائد وأضرار التقشير الكيميائي، عديدة ولكن تجهلها العديد من الفتيات كثيرا منا يجعلهم لا يقتبرن منه، على الرغم من أهميته للبشرة.

ما هو التقشير الكيميائي؟

ويقول الدكتور أحمد فتحى استشارى الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، إن التقشير الكيميائي يعنى تقشير أو إزالة طبقة من طبقات الجلد ما يساعد فى إنتاج خلايا الكولاجين بالبشرة ما يعزز من شبابها وجمالها ونضارتها.

Advertisements

أنواع التقشير الكيميائي

وأضاف فتحى فى لقائه ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc، أن التقشير الكيميائي له أنواع، منه التقشير الذي يتم من خلال مستخلصات الفاكهة وهو المفضل لدى الفتيات والأشهر فى أنواع التقشير الكيميائي، وكذلك تقشير الكريستال الذى يتم من خلال جهاز يقوم بعمل سنفرة للبشرة والمادة المستخدمة تشبه حبيبات الرمل وهو ذات فعالية كبيرة.

فوائد التقشير الكيميائي

وتابع، أنه يوجد تقشير أيضا من خلال وضع بعض الماسكات بنسب محددة ولعدد ساعات محددة تحت إشراف طبى ثم يتم إزالتها، ويجب العلم أن التقشير يعنى إزالة أزل طبقة من طبقات الجلد التى تظهر عليها الندبات وآثار الشمس والجروح وحب الشباب، وبالتالى إزالة هذه الطبقة يعنى التخلص من جميع هذه المشاكل وظهور طبقة جديد مفعمة بالحيوية وخالية من العيوب.

متى تظهر فعالية التقشير الكيميائي على البشرة؟

وأوضح الدكتور أحمد فتحى، أنه عند تقشير البشرة تظهر البقع والقشور بالبشرة منذ اليوم الثاني التقشير وتستمر القشور لمدة 10 أيام، وبعدها تظهر طبقة الجلد الجديدة الخالية من أى عيوب أو مشاكل، والتقشير الكيميائي يؤخر ظهور التجاعيد والخطوط بالبشرة ويحافظ على نضارة البشرة لأنه بإزالة طبقة الجلد تنشأ طبقة جديدة بخلايا كولاجين جديدة، وبالتالى التقشير الكيميائي مهم للبشرة وليس له أضرار، طالما يتم عمل فى مركز طبى متخصص.

روتين العناية بالبشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعية التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.