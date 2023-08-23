الأربعاء 23 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

قناع الحمص وماء الورد لتفتيح البشرة وإزالة الخلايا الميتة بها

تفتيح البشرة، فيتو
تفتيح البشرة، فيتو

تفتيح البشرة من الأمور التي تهتم بها الفتيات للظهور ببشرة مميزة وجذابة، لذا تهتم الفتيات بتطبيق الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة.

وعادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة بدلًا من الكريمات الكيميائية التي تضر بصحة البشرة ورونقها.

 

قناع الحمص وماء الورد لتفتيح البشرة وإزالة الخلايا الميتة بها 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الحمص وماء الورد لتفتيح البشرة.

المكونات:

2 ملعقة دقيق حمص.

ملعقة ماء ورد.

الطريقة:

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط جيدًا حتى نحصل على قوام يشبه العجين الخفيف.
  • ثم نغسل البشرة لتكون نظيفة ونفرد عليها القناع فى حركات دائرية خفيفة.
  • ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة أو حتى يجف.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر القناع مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
  • الحمص يقشر البشرة ويفتحها وماء الورد يرطب البشرة ويجعلها أكثر نضارة.
  • هذا القناع يجدد خلايا البشرة ويجعلها شباب ومفعمة بالحيوية.
قناع الحمص وماء الورد لتفتيح البشرة، فيتو 

روتين العناية بالبشرة 

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

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تفتيح البشرة قناع الحمص وماء الورد قناع الحمص وماء الورد لتفتيح البشرة العناية بالبشرة روتين العناية بالبشرة سهام شهاب خبيرة التجميل

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