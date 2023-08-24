الخميس 24 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير الري: مركز التنبؤ يرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بـ 3 أيام

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم، فيتو

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا يستعرض إجراءات الوزارة للاستعداد لموسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل.

موسم السيول والأمطار الغزيرة

وقال الدكتور سويلم إن مركز التنبؤ التابع للوزارة يقوم برصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التي يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية. 

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التغيرات المناخية

كما يقوم المركز بعدد من الدراسات فيما يتعلق بالتنبؤ بالتغيرات المناخية بعيدة المدى وذلك طبقًا للسيناريوهات الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على تحديث النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ بالأمطار لتحقيق المتابعة المستمرة للحالة المناخية، بما يُمكن متخذى القرار من إتخاذ القرار المناسب الذى يُحقق الإدارة المثلى للموارد المائية.

وأضاف الدكتور سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم إنشاء ما يقرب من ١٤٧٠ منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والسيول بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبًا على قطاع المياه.

وإلى جانب هذه الإجراءات تتخذ الوزارة إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على ١١٧ مخر سيل والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها، الأمر الذي يؤدي لإرتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

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موسم السيول والأمطار الغزيرة التغيرات المناخية وزير الموارد المائية والري موسم السيول شبكة المجارى المائية

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