الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث الاستعدادات لبدء الدراسة بعدد من البرامج الجديدة

اجتماع المجلس الأكاديمى،
اجتماع المجلس الأكاديمى، فيتو

عقد  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اجتماع المجلس الأكاديمى بحضور مديري البرامج المختلفة بجامعة المنصورة الأهلية لمتابعة الفصل الدراسى الصيفى، ومتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2023-2024 م 

جانب من الاجتماع، فيتو

وقام بمتابعة أعمال التنسيق والقبول للطلاب الجدد من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقا للحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الأهلية.

وكلف رئيس الجامعة، خلال الاجتماع مديري البرامج بإعداد الجداول الدراسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسى الجديد والاطمئنان على البدء في تنفيذ خطة الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الجدد، والاطمئنان على جاهزية المعامل المركزية والورش الهندسية والمدرجات والقاعات الدراسية.

Advertisements

جانب من الاجتماع، فيتو


وأكد على إتاحة مستشفيات جامعة المنصورة وقاعات التدريب لطلاب جامعة المنصورة الأهلية فى ضوء التعاون والبروتوكولات المبرمة ما بين جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الأهلية.


وبحث الاستعدادات لبدء الدراسة بعدد 3 برامج جديدة بالعام الدراسى الجديد وهى: برنامج البكالوريوس فى علوم التمريض بكلية التمريض، برنامج التسويق الرقمى والعمليات الإلكترونية وبرنامج ريادة الأعمال الإلكترونية بكلية الاقتصاد والعلوم الادارية، برنامج هندسة العمارة المستدامة، برنامج الهندسة الطبية، برنامج الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة بالإضافة إلى 6 برامج تستقبل الطلاب للعام الثانى وهى برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، هندسة الذكاء الاصطناعى، برنامج هندسة البناء والتشييد، هندسة الميكاترونكس.
حضر الاجتماع كل من الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، الدكتورة رئيفة علام  عميد كلية  التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة، الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام شئون التعليم والطلاب.


كما عقد رئيس جامعة المنصورة الأهلية اجتماعا مع أعضاء الجهاز الإداري لمتابعة الاستعدادات والجاهزية للعام  الدراسي الجديد، وتم استعراض الخطط الدراسية والترتيبات المالية والإدارية.

وأثنى رئيس الجامعة خلال اللقاء على الجهود التى بذلها فريق العمل الإدارى بالتنسيق مع مديرى البرامج للارتقاء بالمنظومة التعليمية بجامعة المنصورة الأهلية وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب.

جامعة بنها تواصل تنظيم القوافل الطبية بقرية كفر عابد بطوخ

جامعة الوادي الجديد تعلن مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استعدادات أعضاء هيئة التدريس الاستعدادات للعام الدراسي الجديد الثانوية العامة التسويق الرقمي الشهادات المعادلة العربية والاجنبية المنظومة هندسة الذكاء الاصطناعي برنامج هندسة العمارة شهادات الثانوية العامة رئيس جامعة المنصورة طلاب جامعة المنصورة لذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

الجامعات الأوروبية في مصر تحتفل بتسلم الطلاب شهادة جامعة لندن

إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية في جامعة العريش

عاشور: 3.3 مليون طالب وطالبة يتلقون التعليم بـ92 جامعة (فيديو)

جامعة النيل الأهلية تستقبل العميد المساعد للتعاون الدولي في Graphic Era Hill University

الأكثر قراءة

روسيا تعلن مصرع قائد فاغنر في تحطم طائرة شمال موسكو (فيديو)

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب داخل السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

النجمة الـ11 تتصدر احتفالات الأهلي بالموسم الذهبي (صور)

السعودية تعلن وفاة الأمير فيصل بن ترك

تنسيق كلية تجارة 2023، مرحلة ثانية علمي علوم

فتاة تلقي نفسها من أعلى عقار بعد فسخ خطوبتها بعين شمس

أزمة في الزمالك بسبب عقد إمام عاشور وخزينة النادي، اعرف التفاصيل

Advertisements

منوعات

المزيد

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

هبوط ناجح لمركبة الفضاء الهندية على سطح القمر (فيديو)

دراسة: امرأة حامل من كل 5 نساء تلقى معاملة طبية سيئة في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 مسلسلات تاريخية أجنبية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 معنى لحرف الواو في القرآن الكريم.. اعرفها

واعظة بالأوقاف: غض البصر للمرأة وللرجل لمنع التجاوز

هل مهنة “الميكب أرتيست” حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية