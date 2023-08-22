الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جامعة الوادي الجديد تعلن مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد

جامعة الوادي الجديد،فيتو
جامعة الوادي الجديد،فيتو

أعلنت جامعة الوادي الجديد، مواعيد إجراء الكشف الطبي لكليات الجامعة، بتوجيهات الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وباشراف الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

وقال الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وجه القائمين على إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بتوفير كل التسهيلات وسبل الراحة والأمان للطلاب الجدد. 

Advertisements

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد بكليات الجامعة سيتم بمقر كلية الطب البشري بشارع جمال عبد الناصر بالخارجة لطلاب مركزي الخارجة وباريس وقراهم والطلاب المرشحين من المحافظات الأخرى، وبمقر مكتب الجامعة بموط لطلاب مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة وقراهم وذلك لراحة الطلاب وأولياء أمورهم من تكبد مشاق السفر والانتقال وذلك وفقا للجدول الذى أعلنته الجامعة كالتالي:
-الأحد  10/9/2023 لطلاب كلية التربية بمقر كلية الطب لطلاب الخارجة وباريس، ومكتب الجامعة بمدينة موط بالنسبة لطلاب الداخلة بلاط والفرافرة.
-الإثنين 11/9/2023 لطلاب كليتي الآداب والصيدلة.
-الثلاثاء 12/9/2023 لطلاب كليتي العلوم والتربية الرياضية.
-الأربعاء 13/8/2023 لطلاب كليات الطب البشرى والطب البيطري والزراعة.

وأضاف انه سيكون يوم الخميس 14 /9 /2023 مخصصا لتخلفات جميع طلاب الكليات بالجامعة.

ومن جانبه قدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الجدد متمنيا لهم عاما جامعيا سعيدا وموفقا.

يذكر أن جامعة الوادي الجديد نظمت في وقت سابق دورة إعداد المعلم الجامعي أغسطس 2023 للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة، وفي كلمة الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والتي ألقاها نائبا عن رئيس الجامعة أكد على أهمية إقامة هذه الدورات لإكساب المتدربين العديد من المهارات التربوية والتعليمية والتأهيل للتدريس وتعزيز القدرة لدى عضو هيئة التدريس لتقديم المعلومة للطالب بشكل مفيد وفعال. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة الوادي الجديد الكشف الطبي على الطلاب الجدد رئيس جامعة الوادي الجديد نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب كليات جامعة الوادي الجديد

مواد متعلقة

برنامج توعوى تثقيفى عن الطفل المصاب بالسكرى بتعليم الوادي الجديد

وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تنقلات رؤساء الوحدات القروية بمركز الخارجة

غرق شاب في بحيرة ري زراعية في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات النهائية بنموذج المنزل البيئي

محافظ الوادي الجديد يُطلق مبادرة لدعم الكوادر الطبية

الأكثر قراءة

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية الحقوق 2023

حادث مروع على الطريق الساحلي واشتعال النيران في 3 سيارات (صور)

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

لجنة جديدة لإدارة الكرة بالزمالك، اعرف التفاصيل

اللحظات الأولى لحادث الطريق الساحلي المروع (فيديو)

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

نصائح وزارة الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

من هو النبي الأكثر ذكرا في القرآن الكريم وكم عدد الأنبياء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية