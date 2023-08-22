جامعة الوادي الجديد تعلن مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد

أعلنت جامعة الوادي الجديد، مواعيد إجراء الكشف الطبي لكليات الجامعة، بتوجيهات الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وباشراف الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وجه القائمين على إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بتوفير كل التسهيلات وسبل الراحة والأمان للطلاب الجدد.

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وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد بكليات الجامعة سيتم بمقر كلية الطب البشري بشارع جمال عبد الناصر بالخارجة لطلاب مركزي الخارجة وباريس وقراهم والطلاب المرشحين من المحافظات الأخرى، وبمقر مكتب الجامعة بموط لطلاب مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة وقراهم وذلك لراحة الطلاب وأولياء أمورهم من تكبد مشاق السفر والانتقال وذلك وفقا للجدول الذى أعلنته الجامعة كالتالي:

-الأحد 10/9/2023 لطلاب كلية التربية بمقر كلية الطب لطلاب الخارجة وباريس، ومكتب الجامعة بمدينة موط بالنسبة لطلاب الداخلة بلاط والفرافرة.

-الإثنين 11/9/2023 لطلاب كليتي الآداب والصيدلة.

-الثلاثاء 12/9/2023 لطلاب كليتي العلوم والتربية الرياضية.

-الأربعاء 13/8/2023 لطلاب كليات الطب البشرى والطب البيطري والزراعة.

وأضاف انه سيكون يوم الخميس 14 /9 /2023 مخصصا لتخلفات جميع طلاب الكليات بالجامعة.

ومن جانبه قدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الجدد متمنيا لهم عاما جامعيا سعيدا وموفقا.

يذكر أن جامعة الوادي الجديد نظمت في وقت سابق دورة إعداد المعلم الجامعي أغسطس 2023 للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة، وفي كلمة الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والتي ألقاها نائبا عن رئيس الجامعة أكد على أهمية إقامة هذه الدورات لإكساب المتدربين العديد من المهارات التربوية والتعليمية والتأهيل للتدريس وتعزيز القدرة لدى عضو هيئة التدريس لتقديم المعلومة للطالب بشكل مفيد وفعال.