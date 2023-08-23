الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

جامعة بنها تواصل تنظيم القوافل الطبية بقرية كفر عابد بطوخ

مبادرة احنا معاك
مبادرة احنا معاك بجامعة بنها، فيتو

واصلت جامعة بنها، تنظيم القوافل الطبية بقرية كفر عابد مركز طوخ وذلك في إطار مبادرة "إحنا معاك "، والتي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية.
 

وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.


وشارك في القافلة أطباء من كلية الطب والمستشفى الجامعى في تخصصات الباطنة العامة، والمسالك البولية، والأنف والأذن، والعظام، والجلدية، والأطفال، والرمد، وتم توقيع الكشف الطبى على إجمالي 408 حالات مرضية فى مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات إلى مستشفى بنها الجامعي لاستكمال باقي الفحوصات الطبية اللازمة.

جدير بالذكر أم مبادرة "إحنا معاك" أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية وشارك فيها 10 كليات على مستوى الجامعة ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وجارى تنظيمها فى باقى القرى حيث تستمر لمدة 3 شهور.

وتشمل المبادرة رعاية للأسرة المصرية من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالى القرية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.

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الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة بالقليوبية محافظة القليوبية مستشفيات بنها الجامعية مستشفي بنها الجامعي

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